Ρωσία: Επιτέθηκε σε δύο ουκρανικά λιμάνια στην Οδησσό

Η Ρωσία πραγματοποίησε επιθέσεις σε δύο λιμάνια στην περιοχή της Οδησσού στην Ουκρανία, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και των τραυματισμό πέντε άλλων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

Λιμενικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές που περιείχαν φυτικό έλαια υπέστησαν ζημιές, είπε ο Κουλέμπα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοίκηση λιμένων της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τα λιμάνια που δέχθηκαν επίθεση ήταν το Τσόρνομορσκ και το Πιβντένι.