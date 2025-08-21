Ρωσία: Ελλείψεις καυσίμων σε περιοχές της Άπω Ανατολής και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσικό έλεγχο

Ελλείψεις σε βενζίνη αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές στην Ρωσία και τμήματα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

Αυτές οι δηλώσεις προκύπτουν μετά τις σταδιακές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ουκρανία σε διυλιστήρια της Ρωσίας αυτόν τον μήνα και εν μέσω μιας εποχιακής εκτόξευσης της ζήτησης σε καύσιμα.

Η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης

Η Ρωσία επέβαλε στις 28 Ιουλίου στους παραγωγούς πετρελαίου απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις ελλείψεις την περίοδο που υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω των καλοκαιρινών ταξιδιών και της συγκομιδής σιτηρών. Ωστόσο ορισμένοι άνθρωποι της αγοράς είχαν πει ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό για να αποφευχθεί η ανεπάρκεια καυσίμων.

Το πρόβλημα, λένε οι ίδιοι, επιδεινώθηκε από τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα περιορισμένα εγχώρια αποθέματα και τις επισκευαστικές εργασίες στα διυλιστήρια.

Από τις αρχές Αυγούστου η Ουκρανία πραγματοποίησε επιθέσεις σε αρκετά διυλιστήρια συμπεριλαμβανομένων αυτών του Νοβοκουμπίσεφσκ, Σιζράν, Ριαζάν και Βόλγκογκραντ , ως απάντηση στις επιθέσεις που πραγματοποιεί η Μόσχα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ουρές χιλιομέτρων για βενζίνη

Στην περιοχή Πριμόριε της ρωσικής Άπω Ανατολής, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων στα βενζινάδικα καθώς οι αυτοκινητιστές περιμένουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. Οι αρχές κατηγορούν για την κατάσταση αυτή τους τουρίστες.

Η πετρελαϊκή εταιρεία ΝΝΚ, ανακοίνωσε ότι πολλά βυτιοφόρα της με βενζίνη στην περιοχή παρέμειναν ακινητοποιημένα για τρεις με έξι ώρες στους δρόμους λόγω επισκευαστικών εργασιών σε οδικές αρτηρίες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γιεβγκένι Μπαλίτσκι διορισμένος από την Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής Ζαπορίζια της Ουκρανίας, το μεγαλύτερος τμήμα της οποίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι οι λιανικές πωλήσεις βενζίνης σε αρκετές περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της μεγάλης ζήτησης και των εργασιών συντήρησης στα διυλιστήρια.

« Στην περιοχή της Ζαπορίζια, οι ελλείψεις σε καύσιμα οφείλονται περισσότερο σε θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην απειλή των εχθρικών επιθέσεων σε βυτιοφόρα τρένα» είπε ο ίδιος .

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, κυβερνήτης της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014, παραδέχθηκε επίσης αυτήν την εβδομάδα την ύπαρξη προβλημάτων με την τροφοδοσία καυσίμων σε συνέντευξη του σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

«Αυτή είναι μια αντικειμενική κατάσταση, που μπορεί να διαρκέσει για περισσότερο από ένα μήνα» είπε ο ίδιος , ενώ πρόσθεσε ότι το ζήτημα αυτό δεν θα επιλυθεί πλήρως μέχρι τον τερματισμό του πολέμου.