Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ρωσία: Ανθρωποειδές ρομπότ περιπλανιέται στους δρόμους της Μόσχας και συνομιλεί με περαστικούς

Το ρομπότ κινούνταν γρήγορα, χαιρετούσε και συνομιλούσε με όποιον συναντούσε

Ρωσία: Ανθρωποειδές ρομπότ περιπλανιέται στους δρόμους της Μόσχας και συνομιλεί με περαστικούς
DEBATER NEWSROOM

Ένα ασυνήθιστο θέαμα παρατήρησαν οι κάτοικοι της Μόσχας το Σάββατο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που περιπλανιόταν στους δρόμους της πόλης.

Το ρομπότ κινούνταν γρήγορα, χαιρετούσε και συνομιλούσε με όποιον συναντούσε, ενώ αρκετοί περαστικοί το βιντεοσκοπούσαν με έκπληξη. Στο σώμα του φαίνεται η ένδειξη Qubot.ru, ενώ στα ρωσικά αναγράφεται ότι πρόκειται για κατάστημα ρομπότ στην οδό Αραμπάτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κατάστημα ειδικεύεται στην κατασκευή ρομπότ και στη δημιουργία chatbots με οπτικό επεξεργαστή, χωρίς να απαιτείται κώδικας. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνολογίες όπως κατανόηση φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση και αναγνώριση φωνής.

Πρόκειται πιθανώς για μια προωθητική ενέργεια του νέου προϊόντος του καταστήματος, ωστόσο για πολλούς το ρομπότ αποτελεί είτε μια ματιά στο μέλλον της τεχνολογίας είτε μια εντυπωσιακή αλλά και λίγο τρομακτική εξέλιξή της.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ