Ρωσία: Ανθρωποειδές ρομπότ περιπλανιέται στους δρόμους της Μόσχας και συνομιλεί με περαστικούς

Ένα ασυνήθιστο θέαμα παρατήρησαν οι κάτοικοι της Μόσχας το Σάββατο, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που περιπλανιόταν στους δρόμους της πόλης.

Το ρομπότ κινούνταν γρήγορα, χαιρετούσε και συνομιλούσε με όποιον συναντούσε, ενώ αρκετοί περαστικοί το βιντεοσκοπούσαν με έκπληξη. Στο σώμα του φαίνεται η ένδειξη Qubot.ru, ενώ στα ρωσικά αναγράφεται ότι πρόκειται για κατάστημα ρομπότ στην οδό Αραμπάτ.

Το κατάστημα ειδικεύεται στην κατασκευή ρομπότ και στη δημιουργία chatbots με οπτικό επεξεργαστή, χωρίς να απαιτείται κώδικας. Η πλατφόρμα αξιοποιεί τεχνολογίες όπως κατανόηση φυσικής γλώσσας, μηχανική μάθηση και αναγνώριση φωνής.

Πρόκειται πιθανώς για μια προωθητική ενέργεια του νέου προϊόντος του καταστήματος, ωστόσο για πολλούς το ρομπότ αποτελεί είτε μια ματιά στο μέλλον της τεχνολογίας είτε μια εντυπωσιακή αλλά και λίγο τρομακτική εξέλιξή της.