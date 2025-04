Πάνω από 20 ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο στην Κίνα κόντρα σε ανθρώπους, για πρώτη φορά στα χρονικά.

Στον πρωτότυπο αυτό αγώνα, στη νοτιοανατολική συνοικία Yizhuang του Πεκίνου, έτρεξαν τα ρομπότ μαζί με 12.000 ανθρώπινους διαγωνιζόμενους.

🚨🤖🏅 "Tiangong Ultra" clinched the WORLD'S FIRST humanoid robot half-marathon title with a time of 2h40m in Beijing E-Town! 📌 Race Highlights: 20 teams participated | "Human-robot co-run" format 🔋 Rules: Battery swaps & repairs allowed (time counted toward results). pic.twitter.com/iz01zHll5j

Από τα ρομπότ, πρώτο ήρθε το Tiangong Ultra, με χρόνο δύο ώρες και 40 λεπτά. Αυτό είναι σχεδόν δύο ώρες λιγότερο από το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπου 56:42, που κατέχει ο δρομέας από την Ουγκάντα Jacob Kiplimo. Ο νικητής του αγώνα των ανδρών το Σάββατο τερμάτισε σε 1 ώρα και 2 λεπτά.

🤖 China just held a half marathon of the future — robots ran alongside humans



Over 20 locally-made machines joined the race. Not all made it to the finish line — some crashed into barriers, others couldn’t even start.



The winner was Tiangong Ultra from Beijing’s Human Robotics… pic.twitter.com/u4HCDlbEwq