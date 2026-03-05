Reuters: Το Ισραήλ θα στοχεύσει υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο πόλεμος του Ισραήλ στο Ιράν εισέρχεται σε μια δεύτερη φάση σύμφωνα με το Reuters κατά την οποία τα μαχητικά αεροσκάφη του θα επιτεθούν σε θέσεις βαλλιστικών πυραύλων που είναι θαμμένες βαθιά στο υπέδαφος, ανέφεραν δύο πηγές που γνωρίζουν την στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ.

Η κοινή αεροπορική επίθεση με τις ΗΠΑ στο Ιράν πλησιάζει στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, αφότου οι ομοβροντίες σκότωσαν τους ηγέτες της χώρας και πυροδότησαν έναν περιφερειακό πόλεμο με ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ, τον Κόλπο και το Ιράκ, και ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έπληξε εκατοντάδες ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων πάνω από το έδαφος που θα μπορούσαν να στοχεύσουν ισραηλινές πόλεις. Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει ​καταφύγια αποθήκευσης βαλλιστικών πυραύλων και εξοπλισμού, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ​θέματος.

Ένας ανέφερε ότι το Ισραήλ στόχευε να εξουδετερώσει την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αεροπορικές επιθέσεις στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του πολέμου, κάτι που επικεντρωνόταν επίσης στην ανατροπή της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τα σχέδια επίθεσης. Ο στρατός έχει προηγουμένως ισχυριστεί ότι αυτός και ο αμερικανικός στρατός ανέλαβαν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του εναέριου χώρου του Ιράν τις πρώτες ημέρες των επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, ο στρατός ανέφερε ότι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πολεμική Αεροπορία έπληξε «υπόγεια υποδομή που χρησιμοποιείται από το ιρανικό καθεστώς για την αποθήκευση βαλλιστικών πυραύλων και χώρων αποθήκευσης πυραύλων που προορίζονται για χρήση εναντίον αεροσκαφών».

Ο στρατός δεν έχει ανακοινώσει προηγουμένως επιθέσεις σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των δημόσιων δηλώσεών του από την έναρξη των κοινών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ το Σάββατο. Οι εκτιμήσεις για το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν ποικίλλουν σημαντικά, από περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, έως περίπου 6.000 σύμφωνα με άλλους αναλυτές. Η έκταση των πυραύλων που απομένουν θα μπορούσε να αποδειχθεί κρίσιμη για την εξέλιξη του πολέμου. Η Τεχεράνη συνεχίζει να πραγματοποιεί πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Ντάγκλας Μπάρι του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε την Τετάρτη ότι το think tank εκτιμά ότι το Ιράν εξακολουθεί να διαθέτει ορισμένους πυραύλους κρουζ για επίθεση επί ξηράς, όπλα ακριβείας που πετούν χαμηλά για να αποφεύγουν την ανίχνευση από τα ραντάρ.

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ πραγματοποιούν σχεδόν συνεχείς εξόδους από το Σάββατο, επιταχύνοντας περαιτέρω τον ρυθμό τους αφότου οι μαχητές της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζονται από το Ιράν, εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, προκαλώντας σφοδρές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές μέχρι και τη Βηρυτό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ίδια ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έχουν χτυπήσει τόσο το Ιράν όσο και τον Λίβανο σε μία μόνο επιχείρηση: βομβαρδίζοντας στόχους στην Τεχεράνη ή στο δυτικό Ιράν κατά την αναχώρηση και χτυπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ κατά την επιστροφή, δήλωσε μία από τις πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Ιράν έχουν μειωθεί από το Σάββατο, μια μείωση που αποδίδουν εν μέρει στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης και σε σχετικές στρατιωτικές υποδομές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η μείωση θα μπορούσε επίσης να αντικατοπτρίζει μια προσπάθεια της Τεχεράνης να διατηρήσει τα αποθέματα πυραύλων της, καθώς προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Ο Έραν Λέρμαν, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι η ελπίδα από την πρώτη εβδομάδα των επιθέσεων ήταν ότι το κυβερνών σύστημα του Ιράν «θα άρχιζε να αποσυντίθεται νωρίτερα, πιο γρήγορα».

«Αλλά αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη και όσο δεν συμβαίνει, το σύστημα πρέπει να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο», δήλωσε ο Λέρμαν.