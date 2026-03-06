Reuters: Η Χεζμπολάχ επανεξοπλιζόταν εδώ και μήνες

Η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πέρασε μήνες αναπληρώνοντας το οπλοστάσιό της από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χρησιμοποιώντας την υποστήριξη του Ιράν και των δικών της εργοστασίων όπλων για να προετοιμαστεί για έναν νέο πόλεμο με το Ισραήλ, αναφέρουν έξι πηγές που γνωρίζουν τις προετοιμασίες της οργάνωσης στο Reuters.

Πεσμένη αλλά όχι εξαντλημένη μετά την καταστροφική σύγκρουσή της με το Ισραήλ το 2024, η Χεζμπολάχ είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένας ακόμη γύρος μαχών ήταν αναπόφευκτος – και ότι αυτή τη φορά, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια υπαρξιακή απειλή, σύμφωνα με τις πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters παίρνει συνεντεύξεις από τρεις λιβανέζικες πηγές που έχουν ενημερωθεί για τις δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, δύο ξένους αξιωματούχους στον Λίβανο και έναν ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο, οι οποίοι μιλούν όλοι υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι λεπτομέρειες των πρόσφατων προσπαθειών της Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χεζμπολάχ, Γιούσεφ αλ-Ζέιν, δήλωσε στο Reuters ότι η Χεζμπολάχ δεν θα σχολιάσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, αν και είπε ότι η ομάδα αποφάσισε να «πολεμήσει μέχρι την τελευταία της πνοή».

Ιδρυμένη από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν το 1982, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ τη Δευτέρα για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, εμπλέκοντας τον Λίβανο στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

Αν και η απόφαση αιφνιδίασε ορισμένους από τους δικούς της αξιωματούχους, η Χεζμπολάχ προετοίμαζε τα στρατιωτικά της αποθέματα και τη δομή διοίκησης και ελέγχου της για μια ενδεχόμενη αναμέτρηση με το Ισραήλ, ανέφεραν οι έξι πηγές.

Για να το πετύχει αυτό, είχε αντλήσει μηνιαίο προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων δολαρίων, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου προερχόταν από το Ιράν και προοριζόταν για τους μισθούς των μαχητών, σύμφωνα με μία από τις λιβανέζικες πηγές, η οποία ενημερώθηκε για τα οικονομικά και τις στρατιωτικές δραστηριότητες της ομάδας. Ένας από τους ξένους αξιωματούχους επιβεβαίωσε τον προϋπολογισμό των 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν είναι άμεσα σαφές για πόσο καιρό η ομάδα βασιζόταν σε αυτόν τον μηνιαίο προϋπολογισμό και πώς αυτός συγκρινόταν με τους προηγούμενους οικονομικούς της πόρους.

Η ομάδα έχει δηλώσει ότι κεφάλαια από το Ιράν βοήθησαν στη χρηματοδότηση ενοικίων για άτομα που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο του 2024. Περίπου 60.000 Λιβανέζοι, οι περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από τη σιιτική μουσουλμανική κοινότητα από την οποία η Χεζμπολάχ αντλεί τη λαϊκή της υποστήριξη, παρέμειναν εκτοπισμένοι τον τελευταίο χρόνο, με τα σπίτια τους να είναι ακόμα ερείπια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χεζμπολάχ είχε επίσης εργαστεί για την αναπλήρωση των αποθηκών της σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους μέσω τοπικής κατασκευής, σύμφωνα με την πρώτη λιβανέζικη πηγή, τους ξένους αξιωματούχους και τον ισραηλινό στρατιωτικό αξιωματούχο. Ο ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος λέει ότι η Χεζμπολάχ είχε χρησιμοποιήσει ιρανική χρηματοδότηση τόσο για λαθρεμπόριο όπλων όσο και για την κατασκευή των δικών της όπλων, αλλά προσθέτει ότι η παραγωγική της ικανότητα είχε μειωθεί.

Ο δεύτερος ξένος αξιωματούχος λέει ότι η ομάδα είχε τοποθετήσει νέους πυραύλους και ιρανικής κατασκευής υλικοτεχνικό υλικό στο νότιο Λίβανο πριν από την έναρξη του τελευταίου πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δήλωσε στο Reuters ότι η Χεζμπολάχ «είχε πολλά όπλα που είχαν απομείνει» και επιδίωκε επίσης να επανεξοπλιστεί. «Προσπαθούν να κάνουν λαθρεμπόριο και εμείς το εμποδίζαμε αυτό».