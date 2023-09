Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ αποχωρεί προσωρινά από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, μετά τις κατηγορίες ότι ο ίδιος και η σύζυγός του δωροδοκήθηκαν από τρεις επιχειρηματίες του Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σούμερ ανέφερε ότι ο Μενέντεζ, ο οποίος δεν έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Γερουσία, έχει δικαίωμα στην προσήκουσα διαδικασία και σε μια δίκαιη δίκη. Πρόσθεσε ότι ο Μενέντεζ θα αποχωρήσει από την προεδρία της Επιτροπής «μέχρι να επιλυθεί το θέμα».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας που άσκησε δίωξη στον Αμερικανό γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ και τη σύζυγό του για το αδίκημα της δωροληψίας, δήλωσε σήμερα ότι η έρευνα γύρω από τις προσπάθειές τους να προστατεύσουν τρεις επιχειρηματίες από το Νιου Τζέρσι και να παράσχουν πλεονεκτήματα στην κυβέρνηση της Αιγύπτου «συνεχίζεται».

Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους, βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας 100.000 δολαρίων, 480.000 δολάρια σε μετρητά, ενώ μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο, όπως και φέρεται να έγιναν και πληρωμές στεγαστικού δανείου.

🇺🇸 US Prosecutor Damian Williams, who investigated the corruption of Menendez and his wife, revealed the indictment with thousands of dollars in cash and gold bars hidden at home. pic.twitter.com/2no4WJyfku