Πρωτοχρονιά με πολικές θερμοκρασίες στις ΗΠΑ – 20 βαθμούς κάτω από το κανονικό ο υδράργυρος (βίντεο)

Φάρος καλύφθηκε από πάγο στο Μίσιγκαν

Με πολικές θερμοκρασίες υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά οι κάτοικοι πολλών πόλεων των ΗΠΑ, καθώς ο υδράργυρος έπεσε μέχρι και 20 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Εντυπωσιακά πλάνα δείχνουν έναν φάρο στο Μίσιγκαν να έχει καλυφθεί από πάγο, με τον παγετό να προκαλείται από θυελλώδεις ανέμους που έρχονται από την Αρκτική κι επηρεάζουν τη δυτική και κεντρική Νέα Υόρκη.

