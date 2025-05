Σίγουρος για την θέση της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας εμφανίστηκε ο πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε μήνυμα επικράτησης ” στα πεδία των μαχών και σε διπλωματικό επίπεδο” σε επίσκεψη του σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Κουρσκ.

Ο Ρώσος πρόεδρος επισκέφθηκε το Κουρσκ, λίγες εβδομάδες αφότου οι ρωσικές δυνάμεις με τη συνδρομή στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα ανέκτησαν πλήρως τον έλεγχο της περιοχής από τις δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την τοπική ηγεσία, συναντήθηκε με εθελοντές και αξιωματούχους, ενώ περιηγήθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της περιοχής. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα κατά των Ουκρανών μαχητών που προσπαθούν να ανακαταλάβουν την περιοχή.

‼️🇷🇺 "These people would take second place even in a competition of idiots"



‼️🇷🇺🇺🇦 Vladimir #Putin mocks the #Ukrainian neo-Nazis pic.twitter.com/MFSoNtTdei