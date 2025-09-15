Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Συνελήφθησαν 2 Λευκορώσοι

Στην εξουδετέρωση ενός drone προχώρησε τη Δευτέρα 15/9 η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ, συνελήφθησαν δυο άτομα από την Λευκορωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ