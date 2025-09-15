Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Συνελήφθησαν 2 Λευκορώσοι

Τι ανακοίνωσε η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας

Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Συνελήφθησαν 2 Λευκορώσοι
DEBATER NEWSROOM

Στην εξουδετέρωση ενός drone προχώρησε τη Δευτέρα 15/9 η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ, συνελήφθησαν δυο άτομα από την Λευκορωσία.

«Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder. Συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος» ανέφερε στην ανάρτησή του.

