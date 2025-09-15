Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Συνελήφθησαν 2 Λευκορώσοι
Τι ανακοίνωσε η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας
Στην εξουδετέρωση ενός drone προχώρησε τη Δευτέρα 15/9 η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ, συνελήφθησαν δυο άτομα από την Λευκορωσία.
«Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder. Συνελήφθησαν δύο πολίτες της Λευκορωσίας. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος» ανέφερε στην ανάρτησή του.
