Τυχερή μέσα στην ατυχία της ήταν μια γυναίκα στην Πολωνία, η οποία είδε μια κολόνα να πέφτει πάνω της, ενώ περπατούσε στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, το βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην πόλη Nowy Targ της Πολωνίας, δείχνει έναν άνδρα που περπατούσε λίγα μέτρα πίσω από την γυναίκα, να ακουμπάει το χέρι του στην κολόνα για να ξεκουραστεί χωρίς ωστόσο να υποψιαστεί στο ελάχιστο αυτό που θα ακολουθούσε.

😱In the Polish town of Nowy Targ, a man leaned against a streetlamp — which collapsed and nearly crushed a woman passing by



She miraculously survived. pic.twitter.com/hA3kxiZJOj