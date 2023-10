Θέση για το ανελέητο σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα το βράδυ της Παρασκευής πήρε η Ιορδανία.

«Το Ισραήλ μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι.

#BREAKING Jordan's Foreign Minister says Israel just launched the ground war against Gaza strip, warning that the outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions. pic.twitter.com/Y4peNtWniN