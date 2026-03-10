Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

Τη δική του απάντηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε κανείς δεν κατάφερε τόσα χρόνια να σβήσει το «ιστορικό όνομα» του Ιράν.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα.

Iran is the heir to a civilization at least 6,000 years old. Through the trials of history, no power has ever succeeded in erasing this storied name. Anyone who entertains the illusion of destroying Iran knows nothing of history. Aggressors have come and gone; Iran has endured. pic.twitter.com/XX63yFuynT March 10, 2026

Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν φύγει, το Ιράν όμως έχει αντέξει.