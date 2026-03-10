Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία

Το μήνυμα του προέδρου του Ιράν

Πεζεσκιάν: Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία
IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 16:32

Τη δική του απάντηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε κανείς δεν κατάφερε τόσα χρόνια να σβήσει το «ιστορικό όνομα» του Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Το Ιράν είναι ο κληρονόμος ενός πολιτισμού τουλάχιστον 6.000 ετών. Μέσα από τις δοκιμασίες της ιστορίας, καμία δύναμη δεν κατάφερε ποτέ να σβήσει αυτό το ιστορικό όνομα.

Όποιος τρέφει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να καταστρέψει το Ιράν, δεν γνωρίζει τίποτα από ιστορία. Οι επιτιθέμενοι έχουν έρθει και έχουν φύγει, το Ιράν όμως έχει αντέξει.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ