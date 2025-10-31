Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας Φάτος Νάνο σε ηλικία 73 ετών

Ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σύντομη νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο των Τιράνων, αντιμετωπίζοντας προβλήματα με τους πνεύμονες.

Γεννημένος το 1952 στα Τίρανα, γιος του πρώην διευθυντή της Αλβανικής Ραδιοτηλεόρασης, σπούδασε οικονομικά και ειδικεύτηκε στην Πολιτική Οικονομία. Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε σε μεταλλουργικά εργοστάσια και αγρόκτήματα, ενώ το 1984 διορίστηκε ερευνητής κοινωνικοοικονομικών θεμάτων στο Ινστιτούτο Μαρξιστικών-Λενινιστικών Σπουδών των Τιράνων, έως το 1990.

Μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία. Το Δεκέμβριο του 1990 έγινε γενικός γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και τον Ιανουάριο του 1991 προήχθη σε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Την ίδια χρονιά εξελέγη πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος και διορίστηκε πρωθυπουργός μεταβατικής κυβέρνησης για να οργανώσει τις πρώτες μετακομμουνιστικές δημοκρατικές εκλογές, αλλά παραιτήθηκε λόγω απεργιών που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα.

Διετέλεσε πρωθυπουργός το 1991, από το 1997 έως το 1998 και από το 2002 έως το 2005. Το 1993 συνελήφθη με κατηγορίες για διαφθορά και κατάχρηση ανθρωπιστικής βοήθειας, καταδικάστηκε αρχικά σε 12 χρόνια φυλάκιση, αλλά αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό το 1999 και αποφυλακίστηκε το 1997, επανερχόμενος στην ηγεσία των Σοσιαλιστών. Τρεις μήνες μετά την αποφυλάκισή του, επανέφερε το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην εξουσία και παρέμεινε πρωθυπουργός έως το 1998, ενώ επανήλθε στη θέση αυτή το 2002 έως το 2005.

Το 1992 ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ηγήθηκε του έως το 2005 και αποχώρησε από την πολιτική. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έλαβε τιμητικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων μετάλλιο από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα για τη συμβολή του στην οικοδόμηση του συνταγματικού και δημοκρατικού κράτους στην Αλβανία.

Στην προσωπική του ζωή, υπήρξε παντρεμένος για 25 χρόνια με τη Ρετζίνα Νάνο, αποκτώντας δύο παιδιά, ενώ το 2002 παντρεύτηκε τη Ζοάνα Νάνο.