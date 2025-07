Παραιτήθηκε ο CEO της Astronomer μετά το αποκαλυπτικό βίντεο στη συναυλία των Coldplay

Παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Astronomer, ο Άντι Μπάιρον, λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι αγκαλιαζόταν με την υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε συναυλία των Coldplay.

«Όπως έχει δηλωθεί προηγουμένως, η Astronomer είναι προσηλωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας. Οι ηγέτες μας καλούνται να θέτουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην υπευθυνότητα, και πρόσφατα, αυτά τα πρότυπα δεν τηρήθηκαν», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της. «Ο Andy Byron υπέβαλε την παραίτησή του και το Διοικητικό Συμβούλιο την αποδέχτηκε».

Όλα ξεκίνησαν μετά την αποκάλυψη της παράνομης σχέσης του με συνεργάτιδά του σε συναυλία των Coldplay.

BOSTON BUSTED



Coldplay concert in Boston. CEO and HR Officer on jumbotron during a kiss cam segment. Both married.pic.twitter.com/oetaxGlDcP— RIP (@theripsnorter) July 17, 2025