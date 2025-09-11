Πανικός στο Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο και αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 3 ανήλικοι (βίντεο)

Ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Κολοράντο, όταν μαθητής άνοιξε πυρ σε λύκειο, τραυματίζοντας συνολικά 3 μαθητές.

Ο δράστης που ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου φοιτούν 900 μαθητές, μετά τους πυροβολισμούς αποφάσισε να αυτοκτονήσει.

Οι μαθητές που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. 🚨BREAKING🚨:MULTIPLE SHOT AT EVERGREEN HIGH SCHOOL, COLORADO ⚠️🚨



At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT— The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Αν και οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

«Προσπαθούμε ακόμη να προσδιορίσουμε που έπεσαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε η Τζάκι Κέλι, υπεύθυνη ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.