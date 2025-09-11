Πανικός στο Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο και αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 3 ανήλικοι (βίντεο)
Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία του
Ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Κολοράντο, όταν μαθητής άνοιξε πυρ σε λύκειο, τραυματίζοντας συνολικά 3 μαθητές.
Ο δράστης που ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο, όπου φοιτούν 900 μαθητές, μετά τους πυροβολισμούς αποφάσισε να αυτοκτονήσει.
Οι μαθητές που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Αν και οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.
«Προσπαθούμε ακόμη να προσδιορίσουμε που έπεσαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε η Τζάκι Κέλι, υπεύθυνη ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.
