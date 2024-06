Χαοτικές σκηνές επικρατούν στην πρωτεύουσα Ναϊρόμπι, αλλά και σε άλλες πόλεις της Κένυας, όπου η διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων, κατέληξε σε άγρια καταστολή από τις αρχές, με απόπειρα διαδηλωτών να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο, και τις αστυνομικές αρχές να ανοίγουν πυρ σκοτώνοντας αδιευκρίνιστο αριθμό διαδηλωτών.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων. Οι οργανωτές της κινητοποίησης είχαν κάνει έκκληση για διαδηλώσεις και γενική απεργία κατά της φορολογικής νομοθεσίας με την ελπίδα να ενισχύσουν τη συγκυρία που, μέσα σε μια εβδομάδα, έχει μετατρέψει μια κινητοποίηση κυρίως της νεολαίας στο Ιντερνέτ σε μείζονα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση.

US, NATO and IMF are destroying Kenya.



Massive protests in Nairobi, the capital, after the government imposes billions of dollars in new taxes.



This must be the “reform” imposed by IMF.



Also, Pres. Ruto visited the White House last month, when Biden designated Kenya as a… pic.twitter.com/NnaqcV0jTH June 25, 2024

Οι διαδηλωτές ζητούν επίσης την παραίτηση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο. Ο Ρούτο κέρδισε τις εκλογές πριν από σχεδόν δύο χρόνια με πρόγραμμα υπέρ των φτωχών εργαζομένων της Κένυας, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, από τη μια πλευρά, αιτήματα δανειστών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για δημοσιονομικές περικοπές εκ μέρους της κυβέρνησης και, από την άλλη, έναν πληθυσμό ο οποίος υποφέρει από το αυξανόμενο κόστος ζωής.

Nah this is actually insane.. The bravery of the people of Kenya is an inspiration to the rest of Africa. You can say no to the Government 🇰🇪✊🏼❤️ pic.twitter.com/HprjERgLS2 — Santi™ (@ThePeakSanti) June 25, 2024

Η κινητοποίηση εξετράπη σε σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ, όταν τα δακρυγόνα και οι εκτοξευτήρες νερού θεωρήθηκαν ανεπαρκή για να διαλύσουν τα πλήθη διαδηλωτών. Η τηλεόραση έκανε λόγο για πυρκαγιά στα γραφεία του κυβερνήτη του Ναϊρόμπι.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών ανακοίνωσαν σε δελτίο Τύπου ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένης του τμήματος Διεθνούς Αμνηστίας στην Κένυα. «Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν ενώ βοηθούσαν τους τραυματίες. Τριάντα ένας τραυματίστηκαν», τόνισαν οι ΜΚΟ, οι οποίες τόνισαν ότι έχουν επίσης καταγράψει το τελευταίο 24ωρο 21 περιπτώσεις απαγωγών ανθρώπων από «αξιωματικούς με ένστολους ή από άτομα με πολιτικό ρουχισμό».

Ένας δημοσιογράφος του Reuters μέτρησε τα πτώματα τουλάχιστον πέντε διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο. Μια διασώστρια είπε ότι τουλάχιστον 10 σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς. Ένας άλλος διασώστης είπε ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς. Η ΜΚΟ Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κένυας (KHCR) ανέφερε ότι είδε την αστυνομία να «πυροβολεί εναντίον τεσσάρων διαδηλωτών, (…) να σκοτώνει έναν από αυτούς», σε δελτίο τύπου που ανάρτησε στο X. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν τρία άψυχα πτώματα, σε λίμνες αίματος, κοντά στο Κοινοβούλιο.

Η Κενυάτισσα ακτιβίστρια Αούμα Ομπάμα, ετεροθαλής αδερφή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ήταν μεταξύ των διαδηλωτών που τραυματίστηκαν από τα δακρυγόνα δήλωσε η ίδια στο CNN.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας ανακοίνωσε ότι τα οχήματά του δέχθηκαν επίθεση κατά τηνν διάρκεια των διαδηλώσεων και ότι τραυματίστηκαν προσωπικό και εθελοντές. «Δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες διάσωσης χωρίς πρόσβαση και ασφάλεια για το προσωπικό και τους εθελοντές μας. Είναι ζωτικής σημασίας να μας δοθεί πρόσβαση για να συνεχίσουμε τις ανθρωπιστικές προσπάθειές μας χωρίς εμπόδια», ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός της Κένυας.

Δεν ανέφερε ποιοι επιτέθηκαν στα οχήματά του ή ποιοι τραυμάτισαν προσωπικό και τους εθελοντές. Το δίκτυο παροχής διαδικτύου στη χώρα παρουσίασε μεγάλες διακοπές πρόσβασης αργά το μεσημέρι, ανακοίνωσε η NetBlocks. Το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο ΚΤΝ μετέδωσε ότι οι κρατικές αρχές απείλησαν να σταματήσουν την μετάδοση ειδήσεων για τις διαδηλώσεις.

Κένυα: Η κυβέρνηση αναπτύσσει τον στρατό απέναντι στις “βίαιες διαδηλώσεις”

Η κυβέρνηση της Κένυας ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέπτυξε τον στρατό για να βοηθήσει την αστυνομία να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις που συνεχίζονται κατά του φορολογικού νομοσχεδίου, γράφει η εφημερίδα Daily Nation που επικαλείται αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας. Στις κινητοποιήσεις αυτές τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Why are the authorities in Kenya shooting at young protesters in 2024? Why use live bullets & teargas on the young? What is wrong with William Ruto?



Like EndSARS Protests in Nigeria in 2020, the young in Kenya are out on the streets, protesting. They said NO to a controversial… pic.twitter.com/gEQklbBb8j — NEFERTITI (@firstladyship) June 25, 2024

Στρατιώτες αναπτύχθηκαν για να υποστηρίξουν την αστυνομία “ως απάντηση στην έκτακτη ανάγκη για την ασφάλεια που προκλήθηκε από τις συνεχιζόμενες βίαιες διαδηλώσεις” σε όλη τη χώρα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από “καταστροφές και εισβολές σε ζωτικής σημασίας υποδομές”, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Αντεν Μπάρε, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

FLASH: Protestors SHOT DEAD by Kenyan police during a TAX REVOLT.



The revolt was spurred by Kenya's latest IMF DEAL.



As Harvard Prof. Robert Barro puts it, "THE IMF DOESN'T PUT OUT FIRES, IT STARTS THEM."

pic.twitter.com/FRe11YZPWd — Steve Hanke (@steve_hanke) June 25, 2024

Κένυα: Οι ΗΠΑ απευθύνουν έκκληση για ηρεμία

“Καταδικάζουμε τη βία σε κάθε μορφή της και απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία”, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν βυθίσει στο χάος το Ναϊρόμπι, την πρωτεύουσα της Κένυας.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση στο Ναϊρόμπι”, δήλωσε επίσης, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν στο κοινοβούλιο, και σύμφωνα με αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών.

Περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία δήλωσαν ότι “ανησυχούν βαθύτατα” μετά τη βία που ξέσπασε σήμερα στην Κένυα κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες κατεστάλησαν από την αστυνομία και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

🚨🇰🇪 BREAKING: RIOTERS STORM KENYAN PARLIAMENT



Protesters have just stormed the Nairobi houses of Parliament over a controversial finance bill that imposed new taxes.



The news comes after the U.S. designated Kenya as a NATO ally last month as part of a new strategic… pic.twitter.com/pbVtapEt6T — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2024

Σε κοινή ανακοίνωση των διπλωματικών αντιπροσωπειών τους, ο Καναδάς, η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Εσθονία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ρουμανία, η Βρετανία, το Βέλγιο και οι ΗΠΑ εκφράζουν τη λύπη τους για τους νεκρούς και τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο Ναϊρόμπι.

“Εκφράζουμε τη λύπη μας για την τραγική απώλεια ζωών και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν και με τη χρήση πραγματικών πυρών”, τονίζουν.

Οι πρεσβευτές και οι ύπατοι αρμοστές ξένων χωρών στην Κένυα τόνισαν στην κοινή δήλωσή τους ότι ανησυχούν βαθύτατα για τη βία που ξέσπασε στις πρόσφατες διαδηλώσεις κατά του υπό συζήτηση φορολογικού νομοσχεδίου που προβλέπει αυξήσεις.

Απηύθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές και ενθάρρυναν όλους τους ηγέτες να βρουν ειρηνικές λύσεις στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποίησε η ύπατη αρμοστεία της Βρετανίας στην Κένυα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

