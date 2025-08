Πανικός στη Κίνα: Σαρώνει ο ιός Chikungunya – Χιλιάδες κρούσματα

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μολυνθεί από την έξαρση που παρουσιάζει ο ιός Chikungunya στην Κίνα. Μάλιστα οι αρχές έχουν αρχίσει να υιοθετούν αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση του.

Στη λήψη προληπτικών μέτρων έχουν οδηγηθεί οι αρχές για την επιδημία του ιού, όπου περιλαμβάνουν κουνουπιέρες, σύννεφα απολυμαντικού, πρόστιμα για όσους δεν απομακρύνουν στάσιμα νερά, ακόμα και τη χρήση drones για τον εντοπισμό εστιών αναπαραγωγής των εντόμων μετάδοσής του.

Ραγδαία έχει εξαπλωθεί ο ιός σε περισσότερες από δώδεκα πόλεις της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, βόρεια του Χονγκ Κονγκ, με σχεδόν 3.000 νέα κρούσματα μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Από τον Ιούνιο, μόνο η πόλη Φοσάν που βρίσκεται κοντά στο Χονγκ Κονγκ, καταγράφει 7.000 κρούσματα.

Μόνο μέσω μολυσμένου κουνουπιού μπορεί να μεταδοθεί ο ιός chikungunya. Όπως και δεν είναι μεταδοτικός από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, αν ένα μη μολυσμένο κουνούπι τσιμπήσει έναν άνθρωπο με chikungunya, μπορεί να μολυνθεί και να μεταδώσει τον ιό στο επόμενο άτομο που θα τσιμπήσει.

Η μόλυνση από τον ιό προκαλεί πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις, παρόμοια συμπτώματα με τον δάγκειο πυρετό, με τα περισσότερα από τα συμπτώματα να υποχωρούν μέσα σε δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με τις Κινεζικές αρχές σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται, νεαρά άτομα, ηλικιωμένοι αλλά και ευπαθείς ομάδες.

One mosquito🦟.

One bite.

One virus that cripples you like you’re 80.



That’s Chikungunya (CHIKV).



You can't walk straight, can’t sleep. You feel broken.



🇨🇳 China just recorded 7,000+ cases.

Africa is no stranger.



