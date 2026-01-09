Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιδρομών με drones στο Κίεβο, 4 νεκροί – Πυραυλική επίθεση στη Λβιβ (βίντεο)

«Σμήνος» αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους στο Κίεβο και πλήττοντας υποδομές στη δυτική χώρα με βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 19 τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο ανέφερε πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν τέσσερις συνοικίες του Κίεβου, όπου κτίρια κατοικιών υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές. Russian Shahed/Geran-type long-range strike drones are impacting residential buildings in the capital of Ukraine, Kyiv, tonight. pic.twitter.com/tl7g2vcbG6 January 8, 2026

Διευκρίνισε πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διασώστης ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε ενοίκους πολυκατοικίας που χτυπήθηκε από drones με διαφορά λίγων λεπτών. Άλλοι τέσσερις συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην ίδια επίθεση. 🤬 I FUCKING HATE that no one in the world reacts any more to massive drones/planes hitting into residential buildings and a load of women and children burning to death.



and you'll hear NOTHING about it in the news tomorrow.



RIP KYIV 💔😢 pic.twitter.com/XpYQbNeCsl— Richard Woodruff 🇺🇦 (@frontlinekit) January 8, 2026

Ο δήμαρχος του Κιέβου δήλωσε επίσης ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές της πρωτεύουσας, προκαλώντας διακοπή υδροδότησης σε ορισμένες συνοικίες.

BREAKING:



A large swarm of Russian suicide drones is striking Kyiv pic.twitter.com/2iIwPlp1x6— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο ανέφερε μέσω Telegram ότι ρωσικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο, ενώ ένα άλλο συνετρίβη έξω από ιατρική δομή.

Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγιναν τη νύχτα υποδομές στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι και ο περιφερειάρχης Μαξίμ Κοζίτσκι μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Telegram.

BREAKING:



Russia just struck the Lviv region with an Oreshnik Intermediate-Range Ballistic Missile (IRBM).



Several volleys of MIRV strikes can be seen in the video. The fact that it happened close to the Polish border is a Russian message for all of Europe. pic.twitter.com/L0iCYmp0BZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 8, 2026

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης πιθανολογούν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για πλήγμα με Oreshnik – έναν νέο τύπο υπερηχητικού πυραύλου ικανού να φέρει πυρηνική γόμωση.

Ο περιφερειάρχης Κοζίτσκι δήλωσε ότι εμπειρογνώμονες έσπευσαν στις πληγείσες περιοχές, ενώ ο δήμαρχος Σαντόβι τόνισε πως εναπόκειται στους ειδικούς να αποφανθούν εάν στη συγκεκριμένη επίθεση χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Oreshnik.

«Μπορεί να υπάρξουν επαναλαμβανόμενες εκτοξεύσεις του πυραυλικού συστήματος Oreshnik κατά τη διάρκεια της νύχτας», αναφέρουν ουκρανικά κανάλια παρακολουθήσεις.

Η πρώτη φορά που πύραυλος αυτού του τύπου εκτοξεύτηκε εναντίον της Ουκρανίας ήταν σε ρωσική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο (ανατολικά) τον Νοέμβριο του 2024.