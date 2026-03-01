Ουκρανία: Ένας νεκρός στις νυχτερινές επιδρομές της Ρωσίας

Πλήγμα της Ρωσίας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Ο εχθρός επιτέθηκε σε τρεις περιοχές της περιφέρειας δέκα φορές με drones και πυροβολικό», ανέφερε ο Ολεξάντρ Χάνζα μέσω Telegram.

Στην περιοχή Σινέλβικι, χτυπήθηκαν οι κοινότητες Σλάβχοροντ και Μεζίφσκα και «δυστυχώς, ένας άνδρας σκοτώθηκε», ενώ «άλλος άνδρας και γυναίκα τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Άλλες ρωσικές επιδρομές αναφέρθηκαν στην Οδησσό (νοτιοδυτικά), σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), όπου προκλήθηκε πυρκαγιά εξαιτίας πλήγματος που οδήγησε στην εσπευσμένη απομάκρυνση ανθρώπων που βρίσκονταν σε κοιτώνα, ανέφερε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στοίχισε τη ζωή γυναίκας σε χωριό, ανέφερε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Μπόγκομαζ.

«Οι ουκρανοί τρομοκράτες εξαπέλυσαν στοχευμένο πλήγμα με drone αυτοκτονίας εναντίον πολιτικού οχήματος εν κινήσει στο χωριό Τσερνούκαβα, στην περιοχή Κλιμόφσκι», διευκρίνισε.

Ο πόλεμος που ξέσπασε με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο του χρόνο, παρά τη διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ στο πλαίσιο της οποίας διεξάγονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.