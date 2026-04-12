Ουγγαρία: Στο 54,14% η συμμετοχή στις εκλογές έως τις 14:00

Περισσότεροι από τους μισούς από τα 7,53 εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Ουγγαρία είχαν ψηφίσει μέχρι στις 14:00 ώρα Ελλάδας σήμερα, σε μια τελική αναμέτρηση ανάμεσα στον εθνικιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν και τον κεντροδεξιό αντίπαλό του Πέτερ Μαγιάρ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εκλογικής επιτροπής, η συμμετοχή στις εκλογές είχε φθάσει το 54,14% ή λίγο πάνω από τα τέσσερα εκατομμύρια ψηφοφόρους στις 13:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας) σε σύγκριση με 40,1% στις προηγούμενες εκλογές το 2022.