Ουγγαρία: Ο μελλοντικός υπουργός Υγείας γιόρτασε με την ψυχή του τη νίκη Μάγιαρ κι έγινε viral (βίντεο)

Χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους της Ουγγαρίας για να γιορτάσουν τον εκλογικό θρίαμβο του Πέτερ Μάγιαρ, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε ένας.

Ο λόγος για τον Ζολτ Χέγκεντους, τον μελλοντικό υπουργό Υγείας, ο οποίος όπως φαίνεται σε βίντεο γιόρτασε τη νίκη Μάγιαρ και την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν με την ψυχή του.

Zsolt Hegedűs, Hungary’s future health secretary breaking it down after last night's election win.



Video courtesy of Noémi Zalavári. pic.twitter.com/MVWgZP0kfV— Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) April 13, 2026

«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο. 🔥 Dancing minister goes viral!



A victory dance by Zsolt Hegedűs has racked up over a million views overnight.



He’s one of the key figures in Péter Magyar’s team and a leading candidate for Hungary’s health minister.



A top orthopedic surgeon, he spent years working in leading… pic.twitter.com/9EqCxep9FK April 13, 2026 Zsolt Hegedűs – lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ręki i ortopedii. #Węgry pic.twitter.com/8BPhRsTMho— Dominik Héjj (@kropka_hu) April 13, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως το βίντεο έγινε γρήγορα viral και ξεπέρασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram σε μικρό χρόνο.