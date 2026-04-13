Ουγγαρία: Ο μελλοντικός υπουργός Υγείας γιόρτασε με την ψυχή του τη νίκη Μάγιαρ κι έγινε viral (βίντεο)
Δείτε το βίντεο με τον ξέφρενο χορό του
Χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους της Ουγγαρίας για να γιορτάσουν τον εκλογικό θρίαμβο του Πέτερ Μάγιαρ, ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε ένας.
Ο λόγος για τον Ζολτ Χέγκεντους, τον μελλοντικό υπουργό Υγείας, ο οποίος όπως φαίνεται σε βίντεο γιόρτασε τη νίκη Μάγιαρ και την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν με την ψυχή του.
«Ο Ζολτ Χέγκεντους, το όνομα του οποίου ακούγεται για τη θέση του επόμενου υπουργού Υγείας, είναι χαρούμενος» έγραψε η δημοσιογράφος στη λεζάντα του βίντεο.
Αξίζει να σημειωθεί πως το βίντεο έγινε γρήγορα viral και ξεπέρασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο Instagram σε μικρό χρόνο.
@dwnews In a historic election Hungarians have decided to end 16 years of Orban rule. The biggest opposition party won enough mandates to form a supermajority – Until the new parliament is formed in May, PM Orban and his Fidesz remain as the caretaker government. DW’s Senior International Correspondent Fanny Facsar and her team report from Budapest. #DWNews ♬ Originalton – DW News
