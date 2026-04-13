Πέτερ Μάγιαρ: Το προφίλ του 45χρονου νικητή των εκλογών – Πώς “εκθρόνισε” τον Όρμπαν ύστερα από 16 χρόνια

Για τη σαρωτική επικράτηση του κόμματος του Πέτερ Μάγιαρ στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Ουγγαρία, που επέφερε ισχυρό πλήγμα στον επί χρόνια πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, μιλούν όλοι σήμερα στην Ευρώπη (και όχι μόνο).

Ο Μάγιαρ κατάφερε να ανατρέψει την επί 16 χρόνια πολιτική κυριαρχία του Όρμπαν και του κόμματος Fidesz, σε μια αναμέτρηση όπου η οικονομία και η διαφθορά βρέθηκαν στο επίκεντρο, και να φέρει μια ιστορική αλλαγή στην Ουγγαρία.

Ποιος είναι όμως ο 45χρονος Πέτερ Μάγιαρ; Νομικός στο επάγγελμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ένα σχετικά άγνωστο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Έχει διατελέσει διπλωμάτης στις Βρυξέλλες, ενώ κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις σε κρατικούς οργανισμούς. Μέχρι το 2023 ήταν παντρεμένος με τη Γιούντιτ Βάργκα, κορυφαίο στέλεχος του Fidesz.

Η πολιτική του άνοδος άρχισε το 2024, χρονιά που ήρθε σε ρήξη με τον Βίκτορ Όρμπαν, έπειτα από πολιτικό σκάνδαλο. Σύμφωνα με τις τότε αποκαλύψεις, άνδρας που είχε καταδικαστεί για συγκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης σε ίδρυμα παιδικής προστασίας, έλαβε χάρη.

Την ίδια χρονιά, ο Πέτερ Μάγιαρ ίδρυσε το πολιτικό κίνημα Tisza, το οποίο κατέγραψε ποσοστό 30% στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ουγγαρία.

Η προεκλογική του εκστρατεία βασίστηκε κατά βάση στη δυσαρέσκεια των Ούγγρων πολιτών για φαινόμενα διαφθοράς, ιδιαίτερα σε ό,τι είχε να κάνει με τη διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και στις ανησυχίες για τη χαμηλή οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει βελτίωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει καθυστερήσει την εκταμίευση αναπτυξιακών πόρων προς την Ουγγαρία, επικαλούμενη ανησυχίες ότι η κυβέρνηση Όρμπαν υπονόμευσε δημοκρατικούς θεσμούς.

Επίσης, έδωσε βάση στο επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και σε ζητήματα όπως η κατάσταση του συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα.

Δεν τοποθετήθηκε σε θέματα όπως τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ δεν σχολίασε την απαγόρευση της παρέλασης Budapest Pride.

Αν και Μάγιαρ ήταν επικριτικός στη στάση του Όρμπαν έναντι της Ρωσίας, απέφυγε να αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, προεκλογικά, ο Όρμπαν παρουσίασε τον εαυτό του ως τον μοναδικό πολιτικό που μπορούσε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ουγγαρίας απέναντι σε εξωτερικές απειλές και κατηγόρησε τον Μαγιάρ ότι οδηγεί τη χώρα προς τον πόλεμο, μέσω της προσέγγισής του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων έδωσε προτεραιότητα σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως το κόστος ζωής, η οικονομική στασιμότητα και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αναλυτές, καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα διαδραμάτισαν ο πληθωρισμός, οι περιορισμένες οικονομικές προοπτικές και η αίσθηση διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Σύμφωνα με το Politico, η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 12/4 ανέδειξε την κόπωση σημαντικού μέρους του εκλογικού σώματος απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν και το Fidesz, παρόλο που ο πρωθυπουργός διέθετε σημαντικά πλεονεκτήματα εξουσίας, όπως τον έλεγχο του επικοινωνιακού τοπίου και το εκλογικό σύστημα που είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της μακράς παραμονής του στην εξουσία. Η εκτεταμένη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, το πελατειακό σύστημα και τη στασιμότητα της οικονομίας αποδείχθηκε καθοριστική.

Εν τω μεταξύ, η υποστήριξη που παρείχαν στον Όρμπαν πολιτικοί που συνδέονται με το κίνημα MAGA στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δεν κατάφερε να ανατρέψει το κλίμα.

Αντίστοιχη στήριξη εξέφρασαν και Ευρωπαίοι πολιτικοί του δεξιού λαϊκιστικού χώρου, όπως η Μαρίν Λεπέν από τη Γαλλία, ο Γκερτ Βίλντερς από την Ολλανδία και ο Ματέο Σαλβίνι από την Ιταλία. Επίσης, υπέρ του Όρμπαν τοποθετήθηκε και η συμπρόεδρος του AfD στη Γερμανία, Άλις Βάιντελ.