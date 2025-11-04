Ουάσινγκτον: Συναγερμός στο αεροδρόμιο μετά από απειλές – Καθηλώθηκαν οι πτήσεις

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ καθώς υπήρξαν απειλές προς αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας σταμάτησε την Τρίτη την κυκλοφορία στο Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν της Ουάσινγκτον μετά από αναφερόμενη απειλή εναντίον μιας εταιρείας της United Airlines.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η FAA δήλωσε ότι οι πτήσεις σταμάτησαν μετά από αναφορά προβλήματος ασφαλείας και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο, ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται μακριά από τον τερματικό σταθμό όσο οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Το αεροδρόμιο Ρίγκαν απέχει μόλις 8 χιλιόμετρα από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο των ΗΠΑ και η FAA επιβάλλει ειδικούς περιορισμούς ασφαλείας σε όλο τον εναέριο χώρο.

Το FlightRadar24, ανέφερε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε από μια ανεπιβεβαίωτη απειλή εναντίον μιας πτήσης της United που είχε φτάσει από το Χιούστον και πρόσθεσε ότι το αεροδρόμιο ετοιμαζόταν να ανοίξει ξανά.

Περισσότερες από 160 πτήσεις έχουν ήδη καθυστερήσει στο αεροδρόμιο Ρίγκαν, σύμφωνα με την FlightAware.