Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα είναι πλέον ανοιχτός.

Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News ορκίστηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο State Department, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για τον διορισμό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγήθηκε η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Η κ. Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί για τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα από τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Δεκέμβριο του 2024.

Η άφιξή της στην Αθήνα αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.