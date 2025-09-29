Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα
Aναμένεται να φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Οκτωβρίου
Ο δρόμος για την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα είναι πλέον ανοιχτός.
Η πρώην εισαγγελέας και δημοφιλής παρουσιάστρια του Fox News ορκίστηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο State Department, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διαδικασίας για τον διορισμό της.
Προηγήθηκε η επικύρωση του διορισμού της από την ολομέλεια της Γερουσίας, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Η κ. Γκίλφοϊλ, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ, είχε προταθεί για τη θέση της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα από τον Αμερικανό Πρόεδρο τον Δεκέμβριο του 2024.
Η άφιξή της στην Αθήνα αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων της.
It is the honor of a lifetime to be sworn in today as Ambassador to the Hellenic Republic surrounded by friends and loved ones here at the State Department. Proud to serve @POTUS and the American people in Greece! 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/oSZiCC9lKJ— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) September 29, 2025
