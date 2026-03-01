Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η πόρτα για διπλωματία ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ανοιχτή παρά τις επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι η πόρτα της διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ανοιχτή, παρά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών που ξεκίνησε χθες.

«Εξακολουθώ να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Όσο πιο γρήγορα επαναληφθούν οι συνομιλίες, τόσο το καλύτερο για όλους», γράφει σε ανάρτηση στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I want to be very clear – the door to diplomacy remains open. Talks in Geneva made genuine progress towards an unprecedented agreement between Iran and the United States and although the hope was to avoid war, war should not mean that the hope of peace is extinguished. I still…— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) March 1, 2026

Το Ομάν ενήργησε ως μεσολαβητής στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από τη σύγκρουση.