Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η πόρτα για διπλωματία ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ανοιχτή παρά τις επιθέσεις

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του

Ομάν: Ο υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η πόρτα για διπλωματία ΗΠΑ-Ιράν παραμένει ανοιχτή παρά τις επιθέσεις
Unsplash
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δήλωσε ότι η πόρτα της διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ανοιχτή, παρά τον πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών που ξεκίνησε χθες.

«Εξακολουθώ να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Όσο πιο γρήγορα επαναληφθούν οι συνομιλίες, τόσο το καλύτερο για όλους», γράφει σε ανάρτηση στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ομάν ενήργησε ως μεσολαβητής στις πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν πριν από τη σύγκρουση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ