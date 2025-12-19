ΟΗΕ: Τέλος στον λιμό στη Γάζα, αλλά παραμένει η επισιτιστική ανασφάλεια

Δεν υπάρχει πλέον λιμός στη Γάζα αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στον θύλακα είναι αντιμέτωπο με υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας, δήλωσε σήμερα ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

«Μετά την κήρυξη κατάπαυσης πυρός στις 10 Οκτωβρίου 2025, η τελευταία ανάλυση IPC υποδηλώνει αξιοσημείωτη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής», όπως αναλύει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Κατάταξης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στη Ρώμη.

Ωστόσο, η πλειονότητα του πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζει να αντιμετωπίζει «υψηλά επίπεδα επισιτιστικής ανασφάλειας» και η κατάσταση παραμένει «κρίσιμη» παρά τη «βελτιωμένη πρόσβαση» για τις διανομές ανθρωπιστικών και εμπορικών προμηθειών και τροφίμων.

«Ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (φάση 4 του IPC) έως τα μέσα Απριλίου του 2026. Καμία περιοχή δεν έχει κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση λιμού (φάση 5 του IPC)», διευκρίνισε ο οργανισμός αυτός.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του IPC για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου-15 Απριλίου 2016, «η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει σοβαρή, με περίπου 1,6 εκατ. ανθρώπους να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδο ‘κρίσης’ ή και σε χειρότερο (φάση 3 ή υψηλότερη του IPC)».

«Ο λιμός στη Γάζα συνεχίζει να ανέρχεται σε φοβερά επίπεδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν», κατήγγειλε από την πλευρά της η οργάνωση Oxfam France.

«Το Ισραήλ επιτρέπει πολύ λίγη βοήθεια να εισέλθει και συνεχίζει να μπλοκάρει ενεργά τα αιτήματα δεκάδων αναγνωρισμένων ανθρωπιστικών οργανώσεων», δήλωσε η ΜΚΟ σε ανακοίνωση.