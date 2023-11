Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι της UNRWA σκοτώθηκαν στη Γάζα μέσα σε έναν μήνα.

«Αφανίστηκαν. Επιβεβαιώνουμε ότι περισσότεροι από 100 συνάδελφοι στην UNRWA σκοτώθηκαν μέσα σε έναν μήνα. Γονείς, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές, γιατροί, προσωπικό υποστήριξης. Η UNRWA θρηνεί, οι Παλαιστίνοι θρηνούν, οι Ισραηλινοί θρηνούν. Για να βάλουμε τέλος σε αυτήν την τραγωδία χρειάζεται μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός τώρα» έγραψε ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο επικεφαλής της UNRWA, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Στον ιστότοπό της η UNRWA διευκρινίζει ότι ο ακριβής αριθμός των υπαλλήλων της που σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου είναι 101.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Μάρτιν Γκρίφιθς εξέφρασε τη θλίψη του για αυτήν την «βαθύτατα τραγική είδηση», όπως την χαρακτήρισε. «Οι συνάδελφοι αυτοί ήταν σύμβολα ελπίδας και ανθρωπιάς» , πρόσθεσε.

