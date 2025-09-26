ΟΗΕ: Νέος κατάλογος με 158 εταιρίες που συνδέονται με ισραηλινούς οικισμούς στην Δυτική Όχθη

Ο ΟΗΕ δημοσιοποίησε σήμερα κατάλογο εταιριών που συνδέονται με την ανάπτυξη ισραηλινών οικισμών, που θεωρούνται παράνομοι με βάση το διεθνές δίκαιο, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά 158 επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους ισραηλινές.

Μεγάλες επιχειρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στον κατάλογο που κατάρτισε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο οποίος περιλαμβάνει 68 νέες επιχειρήσεις, ενώ άλλες επτά –μεταξύ των οποίων η γαλλική σιδηροδρομική κατασκευαστική εταιρία Alstom– έχουν αφαιρεθεί από αυτόν.

«Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει την ευθύνη που έχουν οι επιχειρήσεις που εργάζονται σε πλαίσιο σύγκρουσης να φροντίσουν ώστε οι δραστηριότητές τους να μην συμβάλλουν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», σχολίασε σε ανακοίνωση ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν την έδρα τους στο Ισραήλ. Άλλες εδρεύουν στον Καναδά, στην Κίνα, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ήταν το 2020 όταν ο κατάλογος αυτός δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η έκθεση αυτή ακολουθεί ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2016, που ζητούσε τη δημιουργία «μιας βάσης δεδομένων όλων των εταιριών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες» οι οποίες συνδέονται με την κατασκευή και ανάπτυξη ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Κατασκευές, ακίνητα και μεταλλεία

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός: λόγω έλλειψης πόρων, η Ύπατη Αρμοστεία δεν μπόρεσε να εξετάσει μέχρι σήμερα παρά μόνο 215 επιχειρήσεις.

Η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ θεωρείται παράνομη από τα Ηνωμένα Έθνη.

Κατά τη δημοσίευση του πρώτου καταλόγου το 2020, η Ύπατη Αρμοστεία είχε διευκρινίσει ότι «δεν αποτελεί, και δεν αναμένεται να αποτελέσει, νομική ή σχεδόν νομική, διαδικασία», σε μια έμμεση αναφορά στους ισραηλινούς φόβους ότι θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μποϊκοτάζ εταιριών.

Ο κατάλογος πρέπει επί της αρχής να επικαιροποιείται κάθε χρόνο, όμως στην πραγματικότητα ο ΟΗΕ δεν το έχει καταφέρει. Το 2023, επικαιροποιημένος κατάλογος δημοσιοποιήθηκε και είχε περιοριστεί ε 97 επιχειρήσεις, όμως ο ΟΗΕ δεν είχε εξετάσει αν έπρεπε να προστεθούν και νέες εταιρίες.

Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στον επικαιροποιημένο κατάλογο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα εργάζονται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των ακινήτων, των μεταλλείων και των λατομείων, αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία.

«Αισχρή παράδοση»

Το 2020, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν έντονα αυτόν τον κατάλογο, με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να λέει τότε πως «είναι μια αισχρή παράδοση στις πιέσεις χωρών και οργανισμών που θέλουν να βλάψουν το Ισραήλ».

Η δημοσιοποίηση της νέας βάσης δεδομένων γίνεται ενώ το Ισραήλ, που κατηγορείται από ορισμένους για γενοκτονία στη Γάζα, αντιμετωπίζει αυξανόμενη διεθνή πίεση να βάλει τέλος στον πόλεμο που ρημάζει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Η βία στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε απότομα μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου 2023 το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στο Ισραήλ.

Από τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η κυβέρνησή του θα διευρύνει τον εβραϊκό εποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Και οι Ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς πάνε πιο μακριά ζητώντας την προσάρτησή της.