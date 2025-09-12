ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε Ψήφισμα υπέρ της λύσης δύο κρατών

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το πρωί της Παρασκευής, με ευρεία πλειοψηφία 142 ψήφων υπέρ, 10 κατά και 12 αποχές, τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών». Υπέρ τάχθηκαν τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντανόν, ο οποίος υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι «αυτή η μονομερής διακήρυξη δεν θα καταγραφεί στην ιστορία ως βήμα προς την ειρήνη, αλλά ως μια ακόμη κενή χειρονομία που υπονομεύει την αξιοπιστία της Συνέλευσης. Δεν είναι διπλωματία, είναι θέατρο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο μόνος που ωφελείται είναι η Χαμάς. Όταν οι τρομοκράτες είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, δεν προάγετε την ειρήνη· προάγετε την τρομοκρατία» πρόσθεσε.

To κείμενο του Ψηφίσματος:

“Η Γενική Συνέλευση,

Υπενθυμίζοντας το Ψήφισμα της ES-10/24 της 18ης Σεπτεμβρίου 2024, με το οποίο αποφάσισε να συγκαλέσει, κατά την εβδομηκοστή ένατη σύνοδό της, διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα της Συνέλευσης για την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν το παλαιστινιακό ζήτημα και τη λύση των δύο κρατών, με σκοπό την επίτευξη δίκαιης, διαρκούς και συνολικής ειρήνης στη Μέση Ανατολή,

Υπενθυμίζοντας επίσης το Ψήφισμα της 79/81 της 3ης Δεκεμβρίου 2024, με το οποίο υιοθέτησε τις μεθοδολογίες για τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία συνήλθε από 28 έως 30 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, και αποφάσισε να υιοθετήσει ένα έγγραφο αποτελεσμάτων με προσανατολισμό στη δράση, προκειμένου να χαράξει επειγόντως έναν μη αναστρέψιμο δρόμο προς την ειρηνική διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος και την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών,

Υπενθυμίζοντας περαιτέρω το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 79/573 B της 5ης Σεπτεμβρίου 2025 να συνεχίσει τη Διεθνή Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(α) Εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη της προς τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία για την εκπλήρωση των ευθυνών τους ως Συμπροέδρων της Διεθνούς Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, και για τη σύνταξη, σε συνεργασία με τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας, βάσει διαβουλεύσεων με όλα τα συμμετέχοντα κράτη, της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών·

(β) Εγκρίνει τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για την Ειρηνική Διευθέτηση του Παλαιστινιακού Ζητήματος και την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, η οποία υποβλήθηκε από τους Συμπροέδρους της Διάσκεψης και τους Συμπροέδρους των ομάδων εργασίας στη Διάσκεψη”.