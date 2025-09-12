Οι άυλοι ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου: Ζωές που χάθηκαν μετά την τραγωδία – Το ξεχωριστό μνημείο για αυτούς (Βίντεο)

Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγχρονης ιστορίας. Σχεδόν τρεις χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την ίδια ημέρα στις τρομοκρατικές επιθέσεις που κατέστρεψαν τους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Όμως η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί. Τα χρόνια που ακολούθησαν, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή ή ζουν μέχρι σήμερα με βαριές ασθένειες, συνέπεια της έκθεσής τους στα τοξικά συντρίμμια και στη σκόνη που σκέπασε την περιοχή γύρω από το Ground Zero.

Ασθένειες που άφησε πίσω της η καταστροφή

Διασώστες, εθελοντές, πυροσβέστες, αστυνομικοί, εργαζόμενοι καθαρισμού αλλά και κάτοικοι της περιοχής, βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε επικίνδυνα σωματίδια, καύσιμα, αμίαντο και βαρέα μέταλλα. Το αποτέλεσμα ήταν μια «δεύτερη τραγωδία»:

• Χιλιάδες περιστατικά καρκίνου (πνεύμονα, θυρεοειδούς, λάρυγγα, αίματος κ.ά.).

• Χρόνια αναπνευστικά και πεπτικά προβλήματα.

• Διαταραχές ψυχικής υγείας, με το μετατραυματικό στρες (PTSD) να είναι το πιο συχνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το World Trade Center Health Program του CDC, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023:

• Περισσότερα από 34.000 μέλη έχουν πιστοποιηθεί με καρκίνο που σχετίζεται με την 11η Σεπτεμβρίου.

• Τουλάχιστον 1.750 διασώστες και 912 επιζώντες έχουν πεθάνει από καρκίνους που συνδέονται με την έκθεση στο Ground Zero.

• Δεκάδες χιλιάδες ακόμα ζουν με σοβαρές παθήσεις και συνεχίζουν να παρακολουθούνται ιατρικά.

Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται δικαίως «άυλοι ήρωες» — γιατί μπορεί να μην έχασαν τη ζωή τους εκείνη τη μέρα, όμως πλήρωσαν με την υγεία τους την προσπάθεια να σώσουν άλλους.

Το ατσάλι που έγινε σύμβολο

Για να τιμηθεί η μνήμη όλων —τόσο όσων χάθηκαν αμέσως, όσο κι εκείνων που έφυγαν αργότερα— δίπλα από το βασικό μνημείο με τα ονόματα υπάρχει το glade.

Ένα μονοπάτι από πέτρα και γρανίτη, το οποίο «σχίζεται» από έξι μεγάλες πέτρινες μονολιθικές δομές με ενσωματωμένα κομμάτια αληθινού ατσαλιού από τους Δίδυμους Πύργους. Τα κομμάτια ατσαλιού φαίνονται σαν να προεξέχουν από τις πέτρες, συμβολίζοντας την καταστροφή αλλά και τη δύναμη. Η τοποθεσία είναι ανάμεσα στα δύο Reflecting Pools, μέσα στο πάρκο του National September 11 Memorial.

Η λέξη “glade” στα αγγλικά σημαίνει ξέφωτο μέσα σε δάσος. Στο μνημείο, χρησιμοποιείται μεταφορικά: ένα ήρεμο σημείο μνήμης και στοχασμού, ένα “άνοιγμα” μέσα στον αστικό χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να τιμήσουν τους «σιωπηλούς» ήρωες.

Μνήμη και ευθύνη

Η 11η Σεπτεμβρίου δεν είναι πια μόνο μια ημερομηνία που συνδέεται με τρομοκρατία. Είναι και μια υπενθύμιση για το τίμημα της αλληλεγγύης, της γενναιότητας και της θυσίας. Το αληθινό ατσάλι στα μνημεία μάς καλεί να θυμόμαστε πως οι πληγές αυτής της ημέρας δεν έκλεισαν ποτέ — και ότι το χρέος μας απέναντι στους επιζώντες και τις οικογένειες συνεχίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ