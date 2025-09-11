11η Σεπτεμβρίου 2001: 24 χρόνια από την ημέρα που άλλαξε για πάντα τον πλανήτη – Το χρονικό των τρομοκρατικών επιθέσεων

Στο άκουσμα της ημερομηνίας “11η Σεπτεμβρίου” όλοι παγώνουν και το μυαλό επιστρέφει σε εκείνο το πρωινό του 2001, που άλλαξε τον κόσμο, τις διεθνείς ισορροπίες, την οικονομία και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Εκείνη το πρωινό, τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθήσει και πως οι Δίδυμοι Πύργοι της Νέας Υόρκης θα βρεθούν στο επίκεντρο ενός από τα πιο αποτρόπαια τρομοκρατικά χτυπήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας, που άφησε πίσω του 2.997 νεκρούς.

Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους και στο κτίριο του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον εκτελέστηκε από 19 αεροπειρατές που κατέλαβαν τέσσερα επιβατικά αεροσκάφη και οδήγησαν τα τρία από αυτά σε πρόσκρουση στα προαναφερθέντα κτίρια.

Οι επιβάτες του τέταρτου αεροσκάφους, αντιλαμβανόμενοι την πρόθεση των αεροπειρατών προκάλεσαν τη συντριβή του πριν αυτό φτάσει σε κατοικημένη περιοχή.

11η Σεπτεμβρίου: Το χρονικό των επιθέσεων και οι επόμενες μέρες

08:46 π.μ. – Η Πτήση American Airlines 11 συντρίβεται στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC) στη Νέα Υόρκη. Πολλοί αρχικά πιστεύουν ότι πρόκειται για ατύχημα.

09:03 π.μ. – Η Πτήση United Airlines 175 χτυπά τον νότιο πύργο του WTC. Πλέον είναι σαφές ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

09:37 π.μ. – Η Πτήση American Airlines 77 συντρίβεται στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, προκαλώντας χάος και πανικό.

09:59 π.μ. – Ο νότιος πύργος του WTC καταρρέει, μόλις 56 λεπτά μετά την πρόσκρουση.

10:03 π.μ. – Η Πτήση United Airlines 93, με προορισμό την Ουάσινγκτον, πέφτει σε χωράφι στην Πενσυλβάνια, μετά από αντίσταση των επιβατών στους αεροπειρατές. Πιθανολογείται ότι στόχος ήταν είτε ο Λευκός Οίκος είτε το Καπιτώλιο.

10:28 π.μ. – Ο βόρειος πύργος του WTC καταρρέει, 102 λεπτά μετά την πρόσκρουση. Ο ουρανός της Νέας Υόρκης γεμίζει καπνό και σκόνη.

Αμέσως μετά τις επιθέσεις, οι ΗΠΑ τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ο εναέριος χώρος της χώρας κλείνει για πρώτη φορά στην ιστορία της. Την ίδια ώρα, ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους δηλώνει ότι οι επιθέσεις αποτελούν πράξη πολέμου.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποδίδονται στην Αλ Κάιντα και τον Οσάμα μπιν Λάντεν και αρχίζει ο “πόλεμος κατά της τρομοκρατίας”, με εισβολή στο Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2001.

Επιπλέον, δημιουργείται το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας στις ΗΠΑ και θεσπίζονται αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση δικομματικής επιτροπής για την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ , η προετοιμασία και η εκτέλεση των επιθέσεων– που “πάγωσαν” ολόκληρο τον κόσμο, συντάραξαν μια υπερδύναμη και στη συνέχεια την οδήγησαν σε πόλεμο– κόστισαν στην Αλ Κάιντα μόλις κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο δολάρια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με επίσημες αναφορές, πέραν τον 2.997 νεκρών, στα θύματα πρέπει να συμπεριληθούν 10.000 άνθρωποι που βρίσκονταν στην περιοχή των Δίδυμων Πύργων την ημέρα της επίθεσης και που διαγνώστηκαν με καρκίνο στο αναπνευστικό, λόγω της εισπνοής τοξικού καπνού από τα φλεγόμενα συντρίμια των δίδυμων πύργων. Επίσης, 2.000 επιπλέον θάνατοι αποδίδονται σε ασθένειες που σχετίζονται με την 11η Σεπτεμβρίου.