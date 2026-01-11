Οδοιπορικό του DEBATER στην Ελβετία: Η Ζυρίχη, ο μεγαλύτερος καταρράκτης της Ευρώπης και ο λέοντας της Λουκέρνης (φωτογραφίες+ βίντεο)

Η αλλαγή του χρόνου στην Ελβετία είναι από τα πιο εντυπωσιακά ταξίδια που πρέπει να κάνεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου.

Γενικά, η φήμη της Ελβετίας ως μία από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο μπορεί να υπάρχει, αλλά όπως και κάθε σωστός ταξιδιώτης πριν μεταβεί σε μια άλλη χώρα, θέλει να γνωρίζει και να οργανώνεται σωστά. Το DEBATER σας ξεναγεί σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και ακριβές χώρες του κόσμου, αυτή τη φορά όμως με οικονομικές και έξυπνες προτάσεις!

Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι ακριβά, αλλά αν τα κλείσεις νωρίτερα μπορείς να τα βρεις σε καλές τιμές. Για πτήση που κλείστηκε μία εβδομάδα πριν, το κόστος ήταν περίπου 800 ευρώ για δύο ενήλικες και ένα παιδί, μετ’ επιστροφής. Η πτήση από Αθήνα προς Ζυρίχη διαρκεί περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά.

Σε economy θέση με την εθνική αεροπορική εταιρεία της Ελβετίας, μας παρείχαν ένα μπουκαλάκι νερό και μία μικρή ελβετική σοκολάτα για το καλωσόρισμα. Η θέα των Άλπεων πάνω από γέφυρα της Λουκέρνης

Η Ελβετία έχει ισχυρό νόμισμα, το ελβετικό φράγκο, και στο συνάλλαγμα από ευρώ σε φράγκο χάνεις. Προτιμήστε να κατεβάσετε την εφαρμογή της Revolut, ώστε να κάνετε συνάλλαγμα τις καθημερινές και όχι το Σαββατοκύριακο, για να γλιτώσετε τις επιπλέον χρεώσεις.

Το αεροδρόμιο της Ζυρίχης είναι πολύ σύγχρονο, αλλά αρκετά ακριβό σε φαγητό και νερό. Προτιμήστε, εφόσον κάνετε το check-in σας στην Αθήνα, να έχετε μαζί σας νερό και σνακ για το ταξίδι μέχρι την άφιξή σας.

1η ημέρα: Παραμονή Πρωτοχρονιάς στη Ζυρίχη!

Στο αεροδρόμιο μας περίμενε φίλη που μένει και εργάζεται στη Ζυρίχη. Μας πήρε στο σπίτι της, λίγο πιο έξω από το κέντρο, και μας ετοίμασε ένα υπέροχο γεύμα με διάφορα ελβετικά ψωμάκια και τυριά. Ξετρελάθηκα ιδιαίτερα με τα μικρά ψωμάκια τους με αλάτι.

Το νέο έτος το υποδεχθήκαμε έξω, πάνω σε μία γέφυρα στο Bellevueplatz της Ζυρίχης. Μόλις άλλαξε η χρονιά στις 12:00 τα μεσάνυχτα, δεν έφυγε κανείς από το σημείο, καθώς στις 12:20 ξεκινά κάθε χρόνο το φαντασμαγορικό σόου με πυροτεχνήματα, το οποίο διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από τον Δήμο της Ζυρίχης.

Ζυρίχη: Πάνω σε γέφυρα που έχει δύο ναούς ο ένας απέναντι από τον άλλο

Για περίπου μισή ώρα, ένα ανεπανάληπτο σκηνικό εξελισσόταν στον ουρανό, με τον κόσμο από κάτω να ζητωκραυγάζει. Με σαμπάνια στα χέρια, και κάποιοι με μπράντι, όλοι απολάμβαναν τη στιγμή. Εμείς είχαμε προμηθευτεί σαμπάνια από την Αθήνα, περίπου 11 ευρώ, μαζί με πλαστικά ποτηράκια, και τη γευτήκαμε πάνω στη γέφυρα της Ζυρίχης, σε μία από τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου. Άλλωστε, όλα μπορείς να τα απολαύσεις με έξυπνες κινήσεις, χωρίς υπερβολές και σπατάλη χρημάτων.

Γυρίσαμε στο σπίτι της φίλης που μας φιλοξενούσε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς το κέντρο ήταν κλειστό και δεν υπήρχε άλλος τρόπος μετακίνησης λόγω Πρωτοχρονιάς. Γενικά, συμφέρει να μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς είναι απόλυτα ακριβή στους χρόνους τους και εξαιρετικά οργανωμένα. Είναι μεν ακριβά, αλλά όχι όσο τα ταξί.

Θέα πάνω από αεροπλάνο της Ελβετίας με τις Άλπεις στο βάθος

Τα εισιτήρια χωρίζονται σε ζώνες και ανάλογα με τις ζώνες που αλλάζεις, αλλάζουν και οι τιμές. Να γνωρίζετε ότι τα περισσότερα αξιοθέατα για τους τουρίστες βρίσκονται στη ζώνη 110. Αν χρησιμοποιήσεις αρκετά μέσα μέσα στην ημέρα, σε συμφέρει το 24ωρο εισιτήριο (περίπου 8,80 ελβετικό φράγκο), ενώ αν μείνεις περισσότερες ημέρες υπάρχουν εισιτήρια 48 ή 72 ωρών με καλύτερη σχέση τιμής.

2η ημέρα: Κρουαζιέρα στη λίμνη της Ζυρίχης και περπάτημα στο κέντρο της πόλης

Ο καιρός ήταν σύμμαχός μας. Αν και στην Ελβετία οι θερμοκρασίες τον χειμώνα είναι κάτω από το μηδέν, πρέπει να είστε καλά ντυμένοι και πάντα με ομπρέλα. Ο «καλός» καιρός για τους Ελβετούς σημαίνει να μη χιονίζει, να έχει ήλιο και θερμοκρασίες από -1 έως -2 βαθμούς.

Πήραμε το τραμ και κατεβήκαμε στο κέντρο για περπάτημα, ώστε να δούμε με το φως της ημέρας όλα όσα είχαμε περάσει τη νύχτα χωρίς να τα αντιληφθούμε λόγω του πλήθους. Περπατήσαμε παράλληλα με τον ποταμό Λίμματ (Limmat) και θαυμάσαμε τη Grossmünster, τη μεγαλύτερη προτεσταντική εκκλησία της Ζυρίχης. Απέναντί της δεσπόζει η Fraumünster, γνωστή για τα εντυπωσιακά βιτρό της που φιλοτέχνησε ο Μαρκ Σαγκάλ.

Πίσω τα καμπαναριά της Grossmünster, της μεγαλύτερης προτεσταντικής εκκλησίας της Ζυρίχης

Στον δρόμο δοκιμάσαμε street food λουκάνικο, με διαφορετικά είδη κρέατος, μοσχαρίσιο και χοιρινό, ενώ το ένα ήταν και πικάντικο. Εκεί σου τυλίγουν ένα χοντρό λουκάνικο σε χαρτοπετσέτα και σου δίνουν ένα ζεστό καρβέλι ψωμί.

Περπατήσαμε τρώγοντας μέχρι την Όπερα της Ζυρίχης, ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά κέντρα της πόλης.

Αξίζει να κάνετε και μία κρουαζιέρα με τα φέρι μποτ που υπάρχουν στη λίμνη. Επιλέξαμε τη διαδρομή των 18 φράγκων, διάρκειας περίπου 1,5 ώρας, μέχρι τα μισά της λίμνης, περνώντας από το Erlenbach και το Thalwil. Στο εστιατόριο του πλοίου καθίσαμε σε τραπέζι με θέα όλη τη λίμνη και απολαύσαμε ζεστά ροφήματα.

Το mulled wine είναι ζεστό κρασί με μπαχαρικά, ενώ το apple punch βασίζεται σε χυμό μήλου και αρωματίζεται με κανέλα, γαρίφαλο, πορτοκάλι και μερικές φορές βανίλια ή τζίντζερ.

Η λίμνη της Ζυρίχης εκτείνεται σε μήκος περίπου 40 χιλιομέτρων και περιβάλλεται από γραφικά χωριά και πράσινες εκτάσεις, προσφέροντας μοναδικές εικόνες όλες τις εποχές του χρόνου. Ζυρίχη: Θέα πάνω από τον λόφο του Lindenhof

Στη συνέχεια τρέξαμε να προλάβουμε τον ζωολογικό κήπο, αλλά επειδή δεν μας έβγαινε ο χρόνος, αποφασίσαμε να κάνουμε μία ακόμη βόλτα στο κέντρο. Τον χειμώνα νυχτώνει νωρίς και η Ελβετία έχει μία ώρα διαφορά από την Ελλάδα. Περπατήσαμε μέχρι τον μικρό λόφο του Lindenhof και απολαύσαμε την υπέροχη, παραμυθένια θέα. Ζυρίχη: Θέα πάνω από τον λόφο του Lindenhof

Κάτω βρίσκεται και η γέφυρα των ερωτευμένων, η Mühlesteg, όπου γράψαμε τα ονόματά μας σε μία κλειδαριά σε σχήμα καρδιάς και την κλειδώσαμε εκεί με την ημερομηνία της επίσκεψής μας, την πρώτη ημέρα του χρόνου. Ζυρίχη: Θέα πάνω από πεζογέφυρα ερωτευμένων

Ωστόσο, μάθαμε ότι οι κλειδαριές αφαιρούνται κατά καιρούς, καθώς επηρεάζουν το βάρος της γέφυρας. Στη Ζυρίχη όλα είναι απόλυτα ελεγχόμενα.

Με τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το UBS Polybahn, το μικρό τελεφερίκ που σας ανεβάζει στην Polyterrasse. Κατασκευάστηκε αρχικά για να εξυπηρετεί τους φοιτητές του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης και σήμερα προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης. UBS Polybahn: Το μικρό τελεφερίκ που σας ανεβάζει στην Polyterrasse

Αργότερα καθίσαμε για καφέ και φόρτιση μπαταριών. Επειδή ήμασταν κουρασμένοι, προτιμήσαμε να αξιοποιήσουμε το 24ωρο εισιτήριό μας και να κάνουμε ξενάγηση μέσα από τα τραμ. Πήραμε το 15 για παραλιακή διαδρομή δίπλα στη λίμνη και στη συνέχεια το 11, περνώντας από την πιο ακριβή οδό της Ζυρίχης, την Bahnhofstrasse.

Το πρώτο βράδυ του χρόνου έκλεισε γλυκά στο σπίτι της φίλης μας, με το παραδοσιακό ρακλέτ. Μάλιστα, λίγο πριν τελειώσει η πρώτη ημέρα του χρόνου, οι Ελβετοί έριξαν ξανά πυροτεχνήματα για να αποχαιρετήσουν την πρώτη ημέρα του 2026.

3η ημέρα: Ο ζωολογικός κήπος της Ζυρίχης

Ξυπνήσαμε λίγο κρυωμένοι, αν και ήμασταν προετοιμασμένοι για τις χαμηλές θερμοκρασίες, και επισκεφτήκαμε τον ζωολογικό κήπο με αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας.

Είδαμε πιγκουίνους, τίγρεις, λιοντάρια, ελέφαντες και πολλά ακόμη ζώα, σε χώρους που θυμίζουν φυσικό περιβάλλον.

Η ημέρα μας έκλεισε με τη φίλη μας να έρχεται να μας παραλάβει με το αυτοκίνητο και να μας πηγαίνει στο υψηλότερο κτίριο της Ζυρίχης, τον Prime Tower. Δυστυχώς, το βρήκαμε κλειστό λόγω αργίας. Ωστόσο, αξίζει να ανεβείτε στην κορυφή του για έναν καφέ ή ποτό, απολαμβάνοντας τη μαγευτική νυχτερινή θέα της πόλης.

Παραδοσιακή βραδιά με σνίτσελ

Από τα πιο γνωστά φαγητά τους είναι τα γεμιστά λουκάνικα, αλλά και τα σνίτσελ. Η γεύση έχει μείνει ακόμη στον ουρανίσκο μου, δοκιμάζοντας σε ένα παραδοσιακό ελβετικό εστιατόριο χοιρινό σνίτσελ με κρεμώδη σάλτσα μανιταριών και βουτυρωμένα noodles, στο Restaurant Sternen Albisrieden, μία αυθεντική γαστρονομική εμπειρία. Σνίτσελ με νουντλς

4η ημέρα: Οι καταράκτες του Ρήνου και η ξύλινη γέφυρα της Λουκέρνης

Ξυπνήσαμε με ένα δυνατό πρωινό και ελβετικές σοκολάτες και ξεκινήσαμε βόρεια της Ζυρίχης για τους καταρράκτες του Ρήνου (Rheinfall), κοντά στο Schaffhausen. Πρόκειται για τους μεγαλύτερους καταρράκτες της Ευρώπης σε όγκο νερού, με πλάτος περίπου 150 μέτρα και ύψος 23 μέτρα.

Καθίσαμε σε ένα καφέ δίπλα στο τζάκι και απολαύσαμε το ζεστό τους κρασί, το Glühwein. Πραγματικά νιώθεις τυχερός όταν απολαμβάνεις μια τέτοια θέα. Λουκέρνη – Ξύλινη γέφυρα

Στη συνέχεια αναχωρήσαμε προς τα νότια, για τη χιονισμένη και μαγική Λουκέρνη. Εκεί θαυμάσαμε το Μνημείο του Λέοντα (Löwendenkmal), με φόντο την παγωμένη λίμνη και το χιονισμένο τοπίο. Ένας περίπατος στα στενά της πόλης αρκεί για να καταλάβεις ότι πρόκειται για έναν τόπο απόλυτα οργανωμένο και περιποιημένο. Ο λέοντας της Λουκέρνης με την παγωμένη λίμνη

Η ξύλινη γέφυρα Kapellbrücke, σύμβολο της πόλης, είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 1993 και ανακατασκευάστηκε, αφήνοντας ωστόσο ορισμένα σημεία και ζωγραφιές ως είχαν, για να θυμίζουν την καταστροφή. Λουκέρνη: Η ξύλινη εντυπωσιακή γέφυρα

5η ημέρα: Η ημέρα της επιστροφής

Η ημέρα του αποχαιρετισμού. Κοιτώντας από ψηλά την χιονισμένη Ελβετία και τις Άλπεις, άρχισα να γράφω αυτό το οδοιπορικό, που θα μου μείνει στο μυαλό ως ένα από τα ωραιότερα ταξίδια που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.