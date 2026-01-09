Γιώργος Κούτσιας: Δέχθηκε απίστευτη επίθεση από συμπαίκτη του στη διάρκεια φιλικού αγώνα (Βίντεο)

Αδιανόητη επίθεση δέχθηκε από συμπαίκτη του στο φιλικό της Λουγκάνο με την Βικτόρια Πλζέν ο Γιώργος Κούτσιας.

Ο Έλληνας επιθετικός, δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, δέχτηκε αδιανόητη επίθεση από τον συμπαίκτη του Κέβιν Μπέρενς, με τον δεύτερο εμαφνώς εκτός εαυτού να ζητά αλλαγή από τον πάγκο!

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI— Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026

Ο επιθετικός της ελβετικής ομάδας, Γιώργος Κούτσιας, μπήκε στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Τσέχους και όπως φαίνεται στο βίντεο αντάλλαξε κάποιες κουβέντες με το συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος νωρίτερα του είχε δώσει το χέρι καλωσορίζοντάς τον στο παιχνίδι.

Αφού οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία μικρή συνομιλία κι ενώ η ομάδα τους πίεζε για να κλέψει την μπάλα από τους αντιπάλους, ο Μπέρενς άλλαξε κατεύθυνση και με ορμή πέταξε στον αγωνιστικό χώρο τον Κούτσια. Οι παίκτες της Λουγκάνο που ήταν κοντά στο περιστατικό έσπευσαν να μπουν στη μέση, με τον Έλληνα επιθετικό να κοιτά απορημένος τον Γερμανό που ζητούσε αλλαγή.