Ο Ζελένσκι αναμένεται σύντομα στην Ισπανία
Οι δύο χώρες έχουν υπογράψει δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί την Ισπανία τις ερχόμενες ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, χωρίς να αποκαλύπτει τις ακριβείς ημερομηνίες ή το πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας,
Ο Ζελένσκι επρόκειτο να επισκεφθεί την Ισπανία τον Απρίλιο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.
Τον περασμένο μήνα, ο Σάντσεθ είπε στον Ζελένσκι ότι η Ισπανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και διαρκής ειρήνη» στον πόλεμό της με τη Ρωσία, που διανύει τον τέταρτο χρόνο.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, όπου εκτίθεται ο πίνακας “Γκερνίκα” (1937) του Πικάσο που απεικονίζει τη φρίκη του πολέμου.
Η Ισπανία υπέγραψε δεκαετή διμερή συμφωνία ασφάλειας και άμυνας με την Ουκρανία τον Μάιο του 2024 στη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Ζελένσκι.
