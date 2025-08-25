Ο Τζον Σίνα ανακαλύπτει την σπανακόπιτα – “Ένα έρωτας με την πρώτη μπουκιά”

Ο Τζον Σίνα είναι ένα όνομα που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Εμβληματική φιγούρα του WWE και επιτυχημένος ηθοποιός στο Hollywood, έχει κερδίσει τη φήμη του τόσο στα ρινγκ όσο και στη μεγάλη οθόνη.

Πίσω όμως από τη σκληρή του εικόνα, ο Σίνα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά. Κάτι τέτοιο είδαμε πρόσφατα και στο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου μίλησε με γνήσια συγκίνηση και ενθουσιασμό για… τη σπανακόπιτα!

Ο διάσημος σταρ αποκάλυψε πως ανακάλυψε αυτό το ελληνικό έδεσμα στη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος με τη σύζυγό του στη Σαντορίνη. Εκτός από το μαγευτικό τοπίο και τα αξέχαστα ηλιοβασιλέματα, η πρώτη του επαφή με τη σπανακόπιτα του άφησε τόσο έντονη εντύπωση που έκτοτε δεν την ξεχνά.

Ο ίδιος τη θεωρεί ιδανική για κάθε ώρα της ημέρας – από πρωινό με τον καφέ, μέχρι απογευματινό σνακ ή βραδινό. Και κάθε φορά που τη δοκιμάζει, όπως λέει, νιώθει να ξαναζεί εκείνες τις ξεχωριστές στιγμές στην Ελλάδα.

Στο viral βίντεο του Bon Appétit, ο Σίνα απολαμβάνει μπροστά στην κάμερα ένα κομμάτι σπανακόπιτας, μιλώντας με τρόπο που θυμίζει περισσότερο ερωτική εξομολόγηση παρά απλό σχόλιο για φαγητό. Κι έτσι, η αγαπημένη ελληνική πίτα απέκτησε ξαφνικά έναν απρόσμενο πρεσβευτή – έναν από τους πιο σκληροτράχηλους αλλά και πιο τρυφερούς σταρ της εποχής μας.

Δείτε το βίντεο: