Ο Τραμπ υπέγραψε την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον – Το βίντεο με το λογοπαίγνιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες, Πέμπτη την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ουάσινγκτον, έχοντας, μάλιστα, σκοπό το προεδρικό υπόμνημα να συμπεριλάβει και άλλες πολιτείας των ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το CNN, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι ανέφερε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης θα επιδιώξει την επιβολή της ποινής σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά την υπογραφή του υπομνήματος μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε να κάνει και ένα σαρκαστικό λογοπαίγνιο χρησιμοποιώντας τη λέξη capital η οποία σημαίνει πρωτεύουσα (εννοώντας την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσινγκτον). Πέρα από αυτό, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται στην έκφραση «Capital punishment» που σημαίνει θανατική ποινή.

NEW: President Trump signs a presidential memorandum directing the enforcement of death penalty laws in Washington, D.C. pic.twitter.com/DlWuReusmR— Fox News (@FoxNews) September 25, 2025

«Η θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον… Αν σκοτώσουν κάποιον, θανατική ποινή. Και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«It’s a very interesting capital punishment, capital city. Capital, capital, capital», είπε χαρακτηριστικά.

Το υπόμνημα δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην Μπόντι και στην Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, να εφαρμόσουν πλήρως τη θανατική ποινή στην Ουάσινγκτον, όπου τα στοιχεία και τα γεγονότα της υπόθεσης υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η θανατική ποινή, δήλωσε ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ.

Η Μπόντι, η οποίος στεκόταν δίπλα στον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε: «Δεν το επιδιώκουμε μόνο για την Ουάσινγκτον, αλλά για όλη τη χώρα, ξανά».

H γενικός εισαγγελέας πρόσθεσε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται επίσης στη διαδικασία μεταφοράς κρατουμένων που είχαν έρθει από την πτέρυγα των μελλοθανάτων από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, σε εγκαταστάσεις υψίστης ασφαλείας.

«Τους μεταφέρουμε σε εγκαταστάσεις Supermax όπου θα τους αντιμετωπίζουμε σαν να είναι στην πτέρυγα των μελλοθανάτων για το υπόλοιπο της ζωής τους», είπε η Μπόντι.

Το προεδρικό υπόμνημα και τα σχόλια της Μπόντι έρχονται μετά τη δήλωση του Τραμπ τον περασμένο μήνα ότι θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής στην πρωτεύουσα του έθνους, χαρακτηρίζοντας την ως «πολύ ισχυρό προληπτικό» μέτρο. Οι πολιτείες, είπε τότε, «θα πρέπει να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις».

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει τα δικαστήρια της πόλης να ξεπεράσουν σημαντικά εμπόδια, σχολιάζει το CNN.

Παραδοσιακά, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ουάσινγκτον χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των υποθέσεων δολοφονίας στην πόλη και δεσμεύεται από τον κώδικα της πόλης που δεν επιτρέπει την θανατική ποινή.

Ωστόσο, το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, το οποίο διώκει εγκλήματα τόσο στο τοπικό όσο και στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της πόλης – σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στη χώρα – θα μπορούσε να απαγγείλει ομοσπονδιακές κατηγορίες σε πολλές υποθέσεις που επισύρουν ποινή φυλάκισης και να επιδιώξει τη θανατική ποινή.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες 3 –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν σε Αλαμπάμα και Τέξας

Δύο θανατοποινίτες εκτελέστηκαν την Πέμπτη σε Τέξας και Αλαμπάμα, ένας από αυτούς μέσω εισπνοής αζώτου – μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή βασανιστηρίου.

Ο 50χρονος Τζέφρι Γουέστ, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Μάργκαρετ Μπέρι το 1997 κατά τη διάρκεια ληστείας σε πρατήριο καυσίμων, εκτελέστηκε στην Αλαμπάμα με αυτήν την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μέθοδο – που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως το 2024 στη συγκεκριμένη αμερικανική πολιτεία.

Μέχρι σήμερα, συνολικά 6 εκτελέσεις θανατοποινιτών έχουν πραγματοποιηθεί με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, όλες στις ΗΠΑ.

Με θανατηφόρα ένεση εκτελέστηκε στο Τέξας ο 35χρονος Μπλέιν Μάιλαμ. Είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία του μωρού της συντρόφου του, Τζέσικα Κάρσον, το 2008. Αρχικά ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν ισχυριστεί ότι βρήκαν νεκρή την 13 μηνών Αμόρα. Αργότερα ομολόγησαν ότι υπέβαλαν το κοριτσάκι σε «εξορκισμό» αφού πίστευαν πως ήταν δαιμονισμένη. Η έκθεση του ιατροδικαστή ανέφερε πως το βρέφος έφερε πολλαπλά κατάγματα και σημάδια από δαγκωματιές.