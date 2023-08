Οι πυρκαγιές στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά ενισχύονται σήμερα λόγω του ανέμου και των υψηλών θερμοκρασιών υποχρεώνοντας τις αρχές να εκκενώσουν πλήρως την πόλη Χέι Ρίβερ, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστών και των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις υπηρεσιών.

Η κυβέρνηση των Βορειοδυτικών Εδαφών διέταξε όλους όσους διαμένουν στην πόλη αυτή των 4.000 κατοίκων που βρίσκονται ακόμα εκεί, να πάνε στο αεροδρόμιο και να περιμένουν νέες οδηγίες.

“Οποιοσδήποτε παραμένει στο Χέι Ρίβερ το κάνει με δική του ευθύνη. Δεν θα υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ή άμεσης επέμβασης”, δήλωσε η κυβέρνηση των Βορειοδυτικών Εδαφών για την περιοχή όπου έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα δύο τρίτα των 41.000 κατοίκων αυτής της τεράστιας περιοχής των Βορειοδυτικών Εδαφών καταφεύγουν τώρα σε γειτονικές επαρχίες, που απέχουν μερικές φορές σχεδόν 2.000 χιλιόμετρα από τα σπίτια τους.

“Οι ακραίοι νοτιοδυτικοί άνεμοι έφεραν τη φωτιά κοντά στην πόλη κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, υποχρεώνοντας τις ομάδες και τα αεροσκάφη να αποσυρθούν και να ανασυνταχθούν σε ασφαλή απόσταση”, δήλωσε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος αυτής της περιοχής, μιλώντας για “πολύ σοβαρή κατάσταση”.

