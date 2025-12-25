Ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κήλη

Σε νοσοκομείο της Μπραζίλια μεταφέρθηκε την Τετάρτη ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο DF Star και, όπως έκανε γνωστό η σύζυγός του μέσω ανάρτησης στο Instagram, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να παρουσιαστούν επιπλοκές.

Η κατάσταση της υγείας του Μπολσονάρου παραμένει επιβαρυμένη τα τελευταία χρόνια, από το 2018, όταν είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα κατά την προεκλογική του εκστρατεία, γεγονός που τον οδήγησε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων. Πρόσφατα, είχε επίσης διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος.

Το συγκεκριμένο χειρουργείο αφορούσε αποκατάσταση βουβωνοκήλης. Όπως ανέφερε ο γιατρός Κλαούντιο Μπιρολίνι, επρόκειτο για μια «προγραμματισμένη αλλά σύνθετη επέμβαση», ενώ οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει νοσηλευόμενος για ακόμη πέντε έως επτά ημέρες.