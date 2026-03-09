Ο Μακρόν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου καθ’ οδόν προς Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της πτήσης του προς την Κύπρο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, του δήλωσε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις στρατιωτικές ενέργειες για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια μιας μάλλον άγονης συνομιλίας που είχε χθες με τον πρόεδρο του Ιράν, του έθεσε επιτακτικά το θέμα της διακοπής των επιθέσεων της Χεζμπολάχ κατά του Λιβάνου.

Τέλος διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ο Γάλλος Πρόεδρος επιστρέφοντας από την Κύπρο στην Γαλλία θα επισκεφτεί το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ που ήδη πλέει ανοιχτά της Ελλάδας.