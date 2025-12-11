Σάλος με διαφήμιση των McDonald’s στην Ολλανδία – “Ότι πιο φρικτό έχω δει” (βίντεο)

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει διαφήμιση των McDonald’s στην Ολλανδία με αποτέλεσμα να αποσυρθεί άμεσα από την εταιρεία.

Σύμφωνα με το BBC, η διαφήμιση των McDonald’s , που είχε παραχθεί με τεχνολογία AI, στην Ολλανδία απεικόνιζε πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και υπονοώντας ότι ο χρόνος ήταν καλύτερο να περνάει κανείς παρέα με τον γίγαντα του fast food.

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ— Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Μετά την κυκλοφορία της, οι θεατές επέκριναν την ταινία για τους αλλόκοτους χαρακτήρες και τον μεγάλο αριθμό συρμένων κλιπ, αποκαλώντας την «ανατριχιαστική» και κακομονταρισμένη. Άλλοι πάλι εστίασαν στην ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της διαφήμισης γράφοντας «χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής. Και είναι χάλια».

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ίδια, η παραγωγή διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις – και στη συνέχεια τις επεξεργάστηκε όπως θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας». «Δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Ήταν μια ταινία».