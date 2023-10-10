Ο Μπορέλ κάλεσε σε συνομιλίες τους ΥΠΕΞ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης σε συνομιλίες ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που φλέγεται ξανά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

«Κάλεσα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να συμμετάσχει στη σύσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ. Επίσης, κάλεσα τον Παλαιστίνιο Υπουργό, Μαλίκι, να παρακολουθήσει τη συνδιάσκεψη και να εκφράσει τις θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Χ.

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023

EU's Borrell says he invited Israeli and Palestinian ministers to EU meeting https://t.co/sALbTPZ32A October 10, 2023

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα συναντηθούν στο Μουσκάτ, στο Ομάν, όπου μία σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχει ήδη προγραμματιστεί να λάβει χώρα.

Ορισμένοι υπουργοί θα είναι εκεί διά ζώσης, άλλοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση εξ αποστάσεως.

