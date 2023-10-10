Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Μπορέλ κάλεσε σε συνομιλίες τους ΥΠΕΞ Ισραήλ και Παλαιστίνης

Βήμα για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ο Μπορέλ κάλεσε σε συνομιλίες τους ΥΠΕΞ Ισραήλ και Παλαιστίνης
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:05

Προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή από τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών του Ισραήλ και της Παλαιστίνης σε συνομιλίες ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που φλέγεται ξανά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σαββατοκύριακο.

«Κάλεσα τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να συμμετάσχει στη σύσκεψη των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ. Επίσης, κάλεσα τον Παλαιστίνιο Υπουργό, Μαλίκι, να παρακολουθήσει τη συνδιάσκεψη και να εκφράσει τις θέσεις της Παλαιστινιακής Αρχής», ανέφερε ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Χ.

Σημειώνεται ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα συναντηθούν στο Μουσκάτ, στο Ομάν, όπου μία σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχει ήδη προγραμματιστεί να λάβει χώρα.

Ορισμένοι υπουργοί θα είναι εκεί διά ζώσης, άλλοι θα συμμετάσχουν στη συνάντηση εξ αποστάσεως.

ΔΙΕΘΝΗ

