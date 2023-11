Μετά την απροειδοποίητη επίσκεψη στη Ραμάλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έκανε στάση και στην Κύπρο, λίγο πριν μεταβεί στην Τουρκία.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος στο οποίο μεταβαίνει προσγειώθηκε στη Λάρνακα προσγειώθηκε και ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται στη Μεγαλόνησο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Μπλίνκεν πραγματοποίησε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του σε εγκαίνια σε χωριό της Λευκωσίας, ο Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα μεταβεί στη Λάρνακα για μια έκτακτη επίσκεψη στη χώρα, «μέσα στο πλαίσιο και των προσπαθειών που η χώρα μας έχει αναλάβει σε σχέση με την κρίση στην περιοχή μας».

Μπλίνκεν και Χριστοδουλίδης συζήτησαν αναφορικά με την κατάσταση στη Γάζα και την πρόταση της Κύπρου για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου βοήθειας. Η συνάντηση ήταν μυστική με στόχο να υπάρξει ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της κυπριακής προεδρίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έγραψε στο X (πρώην Twitter): «Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του προέδρου της Κύπρου και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού μονόδρομου θαλάσσιου διαδρόμου συνεχούς ροής ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο προς τους αμάχους στη Γάζα».

