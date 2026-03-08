Νύχτα «εφιάλτης» μετά το χτύπημα του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες», απαντά το Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δηλώνουν ότι διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ για τουλάχιστον έξι ακόμη μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Όπως υποστηρίζουν, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε περισσότερους από 200 αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

🚨 NEW VIDEO: The Tehran oil depot is completely engulfed in flames — massive fireballs and thick smoke now dominating the skyline as the facility burns out of control. pic.twitter.com/2yZwKqoANT— Hans Herberg (@HANSFORNJ) March 8, 2026

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας μπορούν να διατηρήσουν τον σημερινό ρυθμό πολεμικών επιχειρήσεων για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

«Όχι σε παράδοση άνευ όρων»

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ομιλία που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, διαμήνυσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να παραδοθεί, απαντώντας στην απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση».

«Οι εχθροί μπορούν να πάρουν μαζί τους στον τάφο την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, υποστηρίζοντας ότι η στάση αυτή στηρίζεται από όλους τους «πυλώνες του συστήματος».

Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος είχε προηγουμένως αναφέρει ότι τέτοιες επιθέσεις θα πραγματοποιούνται μόνο εφόσον από τα εδάφη των συγκεκριμένων χωρών εκκινούν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Από την πλευρά τους, κράτη του Κόλπου έχουν δηλώσει ότι τα εδάφη τους δεν χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υπενθυμίζοντας ότι ήδη πριν από την έναρξη των συγκρούσεων είχαν ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτρέψουν μια τέτοια χρήση των υποδομών τους.

Τραμπ: «Ίσως στείλουμε χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One το Σάββατο, προανήγγειλε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο χερσαίας επέμβασης, σημείωσε ότι «ενδεχομένως» να σταλούν αμερικανικές δυνάμεις στο ιρανικό έδαφος, εφόσον υπάρξει «πολύ σοβαρός λόγος».

Νέες επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Την Κυριακή καταγράφηκαν νέες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου. Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε ότι «κύμα εχθρικών drones» έπληξε αποθήκη καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κουβέιτ. Παράλληλα, συντρίμμια από αναχαιτίσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επλήγη επίσης το κτίριο του Δημόσιου Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. 🚨 BREAKING: Reports say Israeli strikes have hit dozens of Iranian oil storage tanks, with at least one refinery near Tehran now engulfed in flames and huge fireballs visible in the skyline. ￼



Multiple fuel depots and energy facilities around the capital have reportedly been… pic.twitter.com/5CwLwy0hum ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 7, 2026

Την ίδια ημέρα, δύο μέλη της συνοριακής ασφάλειας του Κουβέιτ σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς να διευκρινιστεί αν το περιστατικό συνδέεται με τις επιθέσεις. Large fire burning at the Social Security building in Kuwait City following an Iranian attack



pic.twitter.com/n8mZQHemBo— Faytuks News (@Faytuks) March 8, 2026

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν και στη Σαουδική Αραβία, με το υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι οι αεράμυνες αναχαίτισαν τουλάχιστον 21 drones.

Στο Μπαχρέιν, το υπουργείο Εσωτερικών απέδωσε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις του λιμανιού Mina Salman σε «ιρανική επιθετικότητα», σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Παράλληλα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας ανταποκρίνονται σε απειλή πυραύλων.

Την ίδια νύχτα, ισραηλινά πλήγματα έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και επεξεργασίας πετρελαίου στην Τεχεράνη, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές και πυκνούς καπνούς που υψώθηκαν πάνω από την πόλη. 🚨 HOLY SMOKES. Massive fires breaking out in Tehran after strikes on oil depots causes oil to FLOOD along the sewer system



The regime is furious. Their key infrastructure is now a target.



It gets worse EVERY HOUR for Iran. SURRENDER!pic.twitter.com/CrwMwjr6g3— Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 8, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων στο BBC, οι εκρήξεις ήταν τόσο έντονες ώστε «η νύχτα έμοιαζε να έχει γίνει μέρα». Οι φλόγες επεκτάθηκαν και στη λεωφόρο Koohsar Avenue, όπου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καίγονται κατοικίες και καταστήματα.