Ισραηλινά πλήγματα σε πάνω από 30 διυλιστήρια στην Τεχεράνη – “Προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν” λέει ο Νετανιάχου (βίντεο)

Συνεχείς είναι τα πλήγματα των Ισραήλ και ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης με τις αεροπορικές δυνάμεις να κλιμακώνουν την ένταση των επιθέσεων κατά του Ιράν

Τουλάχιστον τριάντα δεξαμενές πετρελαίου έχουν χτυπηθεί στο Ιράν από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πληροφορίες. Ειδικότερα, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί πλήγματα σε πετρελαϊκές υποδομές στην Τεχεράνη, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να το επιβεβαιώνουν.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την πρώτη φορά από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου που το Ισραήλ πλήττει εθνικές υποδομές στο Ιράν. «بامداد شانزدهم اسفند شنبه ده دقیقه قبل از سه صبح غرب تهران چیتگر» https://t.co/wziR5nu815 pic.twitter.com/Pzo0YsJfSm— مملکته (@mamlekate) March 7, 2026 חיל האוויר תוקף לראשונה בתי זיקוק ודלק בטהרן pic.twitter.com/fykWoShymH March 7, 2026

Νετανιάχου: “Προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν”

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε απευθείας στον λαό του Ιράν σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δηλώνοντας ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει».

«Απευθύνομαι σε εσάς, τον περήφανο λαό του Ιράν. Η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει», δήλωσε ο Νετανιάχου. Το καθεστώς που σας καταπιέζει βρίσκεται πιο αδύναμο από ποτέ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισραήλ προσπαθεί να ανοίξει τον δρόμο ώστε οι Ιρανοί πολίτες να μπορέσουν να αποκτήσουν την ελευθερία τους.

Netanyahu claims:



We do not seek to divide Iran. We seek to free Iran. pic.twitter.com/ls4njeKyHS— Md Gufran Chauhan (@MdGufran32) March 7, 2026

«Προσπαθούμε να ελευθερώσουμε το Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται τελικά από τον ίδιο τον ιρανικό λαό.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε επίσης ότι η σύγκρουση του Ισραήλ δεν στρέφεται εναντίον των πολιτών του Ιράν, αλλά εναντίον της κυβέρνησης της χώρας. «Ο αγώνας μας δεν είναι εναντίον του λαού του Ιράν. Ο αγώνας μας είναι εναντίον του βίαιου καθεστώτος που σας καταπιέζει».

Κλείνοντας το μήνυμά του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει τελικά να αποκτήσει την ελευθερία του.

Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ.

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι πάνω από 330 άτομα έχουν σκοτωθεί από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Τα νότια προάστια της Βηρυτού, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, απειλούνται εκ νέου σήμερα από τον στρατό του Ισραήλ.

Οπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, τις τελευταίες ώρες πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή της Τζενάτα καθώς και στις πόλεις Ντουέιρ, Άνσαρ και Τζέμπσιτ στο νότιο Λίβανο.

Ιράν: Επιθέσεις σε Ιράκ, Μπαχρέιν και HAE – Ένας νεκρός

Θραύσματα από αναχαίτιση έπεσαν πάνω σε όχημα στην περιοχή Αλ Μπάρσα του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι ανταποκρίνονται σε «εισερχόμενες απειλές από πυραύλους και drones από το Ιράν».

Την ίδια στιγμή, κτίρια γύρω από την Μαρίνα του Ντουμπάϊ φαίνεται να είχαν ως στόχο τα ιρανικά βλήματα που εκτοξεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/3).

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές στο Ντουμπάϊ αντιμετώπισαν ένα περιστατικό που προκλήθηκε από πτώση θραύσματος σε όχημα στην περιοχή Al Barsha, ως αποτέλεσμα επιτυχημένης εναέριας αναχαίτισης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου πακιστανικής υπηκοότητας.

Καθώς ο ήχος από τις αναχαιτίσεις αντηχούσε στην πόλη και άρχισαν οι εκκενώσεις, κάτοικοι του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους.

Το Ιράν ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση του Ζουφάιρ, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, σε σύντομη ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε εισερχόμενα πυρά πυραύλων.