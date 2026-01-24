Ντόναλντ Τραμπ: Το νέο μυστικό όπλο του με ονομασία «Discombulator» που χρησιμοποίησε στη σύλληψη του Μαδούρο

Το νέο του μυστικό όπλο με ονομασία «Discombulator» που χρησιμοποίησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα αποκάλυψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ μιλώντας στην εφημερίδα New York Post τόνισε πως το μυστηριώδες όπλο «έκανε τον [εχθρικό] εξοπλισμό να μην λειτουργεί» όταν αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, με ομοσπονδιακές κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα — χωρίς να χαθεί ούτε μία Αμερικανική ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Discombulator. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτόν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια αποκλειστικής συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο. «Θα ήθελα πολύ», πρόσθεσε ο πρόεδρος, προτού επιβεβαιώσει τη χρήση του στην μυστική επιχείρηση.

«Δεν έβγαλαν ποτέ τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινεζικούς πυραύλους, και δεν έβγαλαν ποτέ ούτε έναν. Μπήκαμε μέσα, πάτησαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν όλοι έτοιμοι για εμάς» ανέφερε.

Ο Τραμπ σχολίασε το όπλο όταν ρωτήθηκε για αναφορές αυτή την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αγόρασε ένα όπλο παλμικής ενέργειας για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι είναι του τύπου που προκάλεσε το «Σύνδρομο της Αβάνας».

Δεν είναι πολλά γνωστά για το όπλο, αλλά αυτές οι αναφορές ακολούθησαν μαρτυρίες από το έδαφος από τη Βενεζουέλα που περιέγραφαν πώς οι ένοπλοι του Μαδούρο γονάτισαν, «αιμορραγώντας από τη μύτη» και κάνοντας εμετό αίματος.

Ένα μέλος της ομάδας φρουρών του έκπτωτου ισχυρού άνδρα αφηγήθηκε αργότερα ότι «ξαφνικά όλα τα συστήματα ραντάρ μας έκλεισαν χωρίς καμία εξήγηση».

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετάνε πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε», είπε, λέγοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα – «μόλις οκτώ» – που μετέφεραν περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. «Κάποια στιγμή, εκτόξευσαν κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να εκρήγνυται το κεφάλι μου από μέσα», είπε ο μάρτυρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πέσαμε στο έδαφος, ανίκανοι να κουνηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι μετά από εκείνο το ηχητικό όπλο — ή οτιδήποτε άλλο ήταν αυτό».