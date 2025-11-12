Ντόναλντ Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν “να εκτρέψουν την προσοχή” από τα λάθη τους με τα email του Έπστιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να «εκτρέψουν την προσοχή» δημοσιοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παιδόφιλου Τζέφρι Έπστιν και προειδοποίησε τους Ρεπουμπλικάνους να μην πέσουν «σ’ αυτήν την παγίδα».

«Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αναβιώσουν την απάτη γύρω από τον Τζέφρι Έπστιν, επειδή θα έκαναν τα πάντα για να εκτρέψουν την προσοχή από τα λάθη που έκαναν στο θέμα της δημοσιονομικής παράλυσης», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Μόνο ένας πολύ κακός ή ηλίθιος Ρεπουμπλικάνος θα έπεφτε σε αυτήν την παγίδα», πρόσθεσε. Στο Κογκρέσο ενδέχεται να οργανωθεί σύντομα μια ψηφοφορία ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή της για τον Έπστιν, με τον οποίο ο Τραμπ ήταν κάποτε καλοί φίλοι.

Τα email που «καίνε» τον Ντόναλντ Τράμπ για την υπόθεση Επστάιν – «Ήξερε για τα κορίτσια»

Σοβαρά ερωτήματα για τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν εγείρουν νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, μεταξύ των εγγράφων περιλαμβάνεται email που φέρεται να είχε στείλει ο Επστάιν στον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ στις 31 Ιανουαρίου 2019, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του. Στο μήνυμα αυτό, ο χρηματιστής υποστηρίζει ότι ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ «φυσικά γνώριζε για τα κορίτσια», καθώς, όπως γράφει, «ζήτησε από τη Γκισλέιν να σταματήσει».

Η αποκάλυψη αυτή αναμένεται να αυξήσει την πίεση προς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία που αφορούν την πολύκροτη υπόθεση του Επστάιν και της συνεργού του, Γκισλέιν Μάξγουελ.

H ανταλλαγή email το 2015

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μια ακόμη ανταλλαγή email μεταξύ Επστάιν και Γουλφ από το 2015 δείχνει ότι οι δύο άνδρες συζητούσαν αν ο συγγραφέας θα έπρεπε να ρωτήσει τον Τραμπ, τότε υποψήφιο για την προεδρία, σχετικά με τις σχέσεις του με τον διαβόητο χρηματοδότη. Ο Γουλφ υπονόησε ότι ο Τραμπ είχε επιβιβαστεί στο ιδιωτικό αεροσκάφος του Επστάιν και είχε επισκεφθεί το σπίτι του.

Τα email δεν αποδεικνύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμμετοχή στις παράνομες δραστηριότητες του Επστάιν ή ότι γνώριζε το εύρος της δράσης του. Ωστόσο, αφήνουν να εννοηθεί ότι γνώριζε πτυχές της υπόθεσης και τη σχέση του χρηματιστή με ανήλικα θύματα.

«Πέρασε ώρες στο σπίτι μου»

Σε άλλο email, με ημερομηνία 2 Απριλίου 2011, ο Επστάιν αναφέρεται στον Τραμπ αποκαλώντας τον «το σκυλί που δεν γαβγίζει», σημειώνοντας ότι ένα από τα θύματα «πέρασε ώρες στο σπίτι μου μαζί του και δεν αναφέρθηκε ποτέ».

Το απόσπασμα αυτό δημοσιεύθηκε από το Forbes και εντείνει τα ερωτήματα για τη φύση της σχέσης των δύο ανδρών.

Ο Επστάιν και ο Τραμπ διατηρούσαν φιλικές σχέσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000. Μετά τη σύλληψη του χρηματιστή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή μαζί του, δηλώνοντας πως «τον έδιωξα από το κλαμπ μου επειδή ήταν ανώμαλος».

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, πρώην συνεργάτιδα και σύντροφος του Επστάιν, εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για τον ρόλο της στη στρατολόγηση ανήλικων κοριτσιών τα οποία κακοποιήθηκαν από τον ίδιο.

Ο Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019, υπό συνθήκες που προκάλεσαν πολλές θεωρίες και έρευνες σχετικά με τις πραγματικές αιτίες του θανάτου του.