Ντόναλντ Τραμπ: «Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ: «Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού»
DEBATER NEWSROOM

Θέση για τη συνέντευξη της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς που είπε μεταξύ άλλων πως ο Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ μιλώντας στο New York Post τόνισε ότι η Γουάιλς έχει δίκιο και έχει πλήρη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της για να συνεχίσει το έργο της.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι αποφεύγει το αλκοόλ, λέγοντας στη συνέντευξη ότι έχει «κτητική και εθιστική προσωπικότητα» και ότι δεν προσβλήθηκε από την επιλογή των λέξεων της.

«Όχι, εννοούσε ότι είμαι — βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό — αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός . Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, το λέω. Είναι μια πολύ κτητική προσωπικότητα», είπε ο Τραμπ.

«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα, επειδή το έχω πει αυτό – ποια είναι η λέξη; Όχι κτητικός – κτητικός και εθιστικός τύπος προσωπικότητας. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πριν.»

