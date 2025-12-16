Ντόναλντ Τραμπ: «Ναι, έχω προσωπικότητα αλκοολικού»
Τι ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Θέση για τη συνέντευξη της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς που είπε μεταξύ άλλων πως ο Τραμπ έχει προσωπικότητα αλκοολικού πήρε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, ο Τραμπ μιλώντας στο New York Post τόνισε ότι η Γουάιλς έχει δίκιο και έχει πλήρη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της για να συνεχίσει το έργο της.
Trump stands by chief of staff Susie Wiles after bombshell Vanity Fair interviews — admits he has ‘alcoholic’s personality’ https://t.co/wfcJCdFQZK pic.twitter.com/1mbnYe3b3M— New York Post (@nypost) December 16, 2025
Ο Τραμπ επανέλαβε ότι αποφεύγει το αλκοόλ, λέγοντας στη συνέντευξη ότι έχει «κτητική και εθιστική προσωπικότητα» και ότι δεν προσβλήθηκε από την επιλογή των λέξεων της.
«Όχι, εννοούσε ότι είμαι — βλέπετε, δεν πίνω αλκοόλ. Όλοι το γνωρίζουν αυτό — αλλά έχω πει συχνά ότι αν το έκανα, θα είχα πολύ καλές πιθανότητες να γίνω αλκοολικός . Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου, το λέω. Είναι μια πολύ κτητική προσωπικότητα», είπε ο Τραμπ.
«Το έχω πει πολλές φορές για τον εαυτό μου. Είμαι τυχερός που δεν πίνω. Αν το έκανα, θα μπορούσα κάλλιστα, επειδή το έχω πει αυτό – ποια είναι η λέξη; Όχι κτητικός – κτητικός και εθιστικός τύπος προσωπικότητας. Ω, το έχω πει πολλές φορές, πολλές φορές πριν.»
