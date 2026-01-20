Μανιφέστο Τραμπ για τον ένα χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ: Οι μετανάστες, η Ματσάδο και το ΝΑΤΟ – «Αμφιβάλλω αν θα μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε μαραθώνια συνέντευξη Τύπου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς τη δική του ηγεσία η χώρα θα είχε καταρρεύσει.

Κατά τη διάρκεια της διάρκειας της συνέντευξης, ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να αναδείξει τα «κατορθώματα» της θητείας του, ενώ παράλληλα επέμεινε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση χάρη στις πολιτικές του, τονίζοντας ότι χωρίς εκείνον η οικονομία και οι θεσμοί θα είχαν υποστεί σοβαρή φθορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αν δεν είχα εκλεγεί πρόεδρος, αν είχατε την Κάμαλα Χάρις για πρόεδρο, ή κάποιον σαν τον Μπάιντεν, η χώρα θα είχε καταστραφεί μέσα σε έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τέλειωσε «οκτώ πολέμους που δεν μπορούσαν να τελειώσουν». «Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από όλους τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Εστιάζοντας στη Μινεσότα, ο πρώην πρόεδρος απέδωσε τις αναταραχές σε «εγκληματικά στοιχεία», υποστηρίζοντας ότι «λείπουν 19 δισεκατομμύρια δολάρια», τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέληξαν σε Σομαλούς μετανάστες.

«Όταν ήρθαν δεν είχαν τίποτα και τώρα αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα», είπε, προσθέτοντας πως «οι Σομαλοί δεν έχουν ούτε χώρα», δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των ανοιχτών συνόρων, ο Τραμπ έκανε παραλληλισμούς με τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των συνεπειών μιας τέτοιας πολιτικής, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «πλέον αγαπά τη Βενεζουέλα», χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Δείτε την ομιλία Τραμπ:

Οι φωτογραφίες μεταναστών που είναι «εγκληματίες»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρουσίασε φωτογραφίες ατόμων που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες. «Αυτούς τους ανθρώπους να προστατεύσουμε; Τους πατριώτες πρέπει να προστατεύουμε», δήλωσε, επισημαίνοντας για ένα από τα πρόσωπα ότι «έχει καταδικαστεί 24 φορές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας για το περιστατικό πυροβολισμού γυναίκας στη Μινεσότα, έκανε λόγο για «επαγγελματίες ταραχοποιούς», σχολιάζοντας ότι «μιλάμε για 10.000 εγκληματίες στη Μινεσότα» και διερωτήθηκε πώς μπορεί να λειτουργήσει η πολιτεία υπό αυτές τις συνθήκες.

Σε άλλο σημείο, χαρακτήρισε τις Ηνωμένες Πολιτείες την «πιο hot χώρα του κόσμου», ενώ έκλεισε με μια πιο προσωπική αναφορά, λέγοντας ότι η σύζυγός του τον επέκρινε επί χρόνια για τα οικονομικά του, «αλλά τώρα με αγαπάει περισσότερο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα μπορούσε να “εμπλακεί” στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να «εμπλέξει» την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, μολονότι την έχει αποκλείσει προς το παρόν από τη στρατηγική του για τη χώρα αυτή μετά τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η Ματσάδο είναι «μια απίστευτα ευγενική γυναίκα» που έκανε ένα «απίστευτο πράγμα» είπε ο Τραμπ, αποκαλώντας την απλώς «Μαρία», στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συζητάμε μαζί της και θα μπορούσαμε ίσως να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα ήθελα πολύ να μπορέσω να το κάνω αυτό», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο για τη νομιμότητα των δασμών»

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει σε όλον τον κόσμο, όμως προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια εάν η κυβέρνηση ηττηθεί σε αυτήν τη δίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα τρεις αποφάσεις για άλλα θέματα, όχι όμως και για τους δασμούς.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο (…) Για εμένα, είναι απλό. Θα μπορούσε να είναι απλούστερο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένοντας ότι οι δασμοί του ήταν νόμιμοι και θα ήταν δύσκολο να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε ο Τραμπ έκανε επίσης απολογισμό των οικονομικών πεπραγμένων του, εξαίροντας την πορεία του Χρηματιστηρίου και την αύξηση των καταθέσεων και των επενδύσεων. Υποστήριξε ότι δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας και ότι ο βασικός πληθωρισμός έπεσε στο 1,6%.