Νικολά Σαρκοζί: Θα φυλακιστεί σε ιστορική φυλακή στο Παρίσι – Θα έχει ντους, τηλέφωνο και τηλεόραση

Μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Παρισίου για 5ετης φυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί, το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι πού θα εκτίσει την ποινή του ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την απόφασή τους, αλλά άτομα με γνώση για το γαλλικό δικαστικό σύστημα αναφέρουν ότι πιθανότατα θα φυλακιστεί στη La Santé στο Παρίσι. Μία ιστορική φυλακή που έχει φιλοξενήσει πολλές “εξέχουσες” προσωπικότητες, όπως τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο όπως αυτός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των φυλακών, Wilfried Fonck.

Ο ίδιος είπε ότι η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP καταλύματα», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βοηθού του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Αλλά εκτός από αυτό, ο Fonck είπε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από ό,τι αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα.

Τα “προνόμια” των VIP

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, είπε ότι η La Santé ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Από την ανακαίνιση και μετά, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ τον μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister ανέφερε ότι ο Σαρκοζί θα έχει φαγητό στο κελί του, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν τα γεύματά τους στα κελιά τους.

«Δεν ευχόμαστε μπει κανένας φυλακή, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για πρώτη φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει την ποινή φυλάκισης», δήλωσε ο Fischmeister.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σαρκοζί θα αντιμετωπίσει με κάποια δυσαρέσκεια την παρουσία του εκεί όντας ο πρόεδρος της Γαλλίας που κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «αποβράσματα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Santé είναι πάνω από πλήρης. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 657.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες στις φυλακές της Γαλλίας

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να σκληρύνει τις συνθήκες κράτησης για τους επικίνδυνους κρατούμενους.

Η αστυνομία λέει ότι οι κρατούμενοι διαχειρίζονται τις εμπορικές τους δραστηριότητες με ναρκωτικά μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να διατάζουν δολοφονίες αντιπάλων τους. Μπορούν ακόμα και να παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι, τα οποία παραδίδονται στα κελιά τους μέσω drones, σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και αξιωματούχους της φυλακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε μια σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε ολόκληρη τη χώρα. Οι Αρχές ισχυρίζονται ότι οι επιθέσεις οργανώθηκαν από μέλη μιας ομάδας στο Telegram που αυτοαποκαλείται «French Prisoner Rights» (Δικαιώματα των Φυλακισμένων της Γαλλίας) και που είχε ως στόχο να αναδείξει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές της Γαλλίας.